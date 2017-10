Trung Quốc: Nhập khẩu cao su tự nhiên tăng, giá dự kiến tiếp tục đi ngang trong quý 4

Tính đến hết tháng 9, tổng khối lượng nhập khẩu đã thực hiện của năm 2017 là 5.111 tỷ tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó ước tính, lượng cao su tự nhiên đã nhập trong tháng là 500 – 550 tỷ tấn, gần như đã chạm đỉnh cao nhất của năm vào hồi tháng 3 vừa qua, tăng 35-36% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngành công nghiệp cao su tự nhiên của Trung Quốc phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu. Như vậy, lượng nhập khẩu tăng cho thấy nhu cầu đối với mặt hàng này gần đây cũng gia tăng.

Nguyên nhân xuất phát từ 3 lý do: Thứ nhất do trên thị trường giao dịch kỳ hạn, chênh lệch giá giữa các hợp đồng giao kỳ hạn ngắn với các hợp đồng giao kỳ hạn dài đang rất rộng, điều này thúc đẩy các nhà đầu tư nhập khẩu tăng lên. Thứ hai, nhu cầu cao su cho hoạt động sản xuất lốp của các nhà máy Trung Quốc so với tháng 8 cũng đã tăng 1,09%, tỷ lệ vận hành của các nhà máy bình quân đạt công suất 65,13%. Thứ ba, tỷ giá đồng nhân dân tệ so với USD cũng tăng mạnh từ cuối tháng 8 kéo sang tháng 9, khiến cho hàng hóa nhập khẩu trở nên rẻ hơn.

Tuy nhiên, mức tồn kho thực tế của cao su tự nhiên tại sàn giao dịch Thượng Hải đã chạm mức cao kỷ lục, thể hiện khả năng đang dư cung lớn, vì thế nhiều dự báo cho rằng giá cao su tại Trung Quốc sẽ vẫn duy trì ở mức thấp cho đến hết quý IV năm nay.