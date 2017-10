Trung Quốc phải đóng cửa nhiều tuyến đường vì khói mù dày đặc

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và hai thành phố lân cận đã bị bao phủ bởi một làn khói mù dày đặc vào buổi sáng ngày thứ Sáu.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết cảnh báo khói mù đã được đặt ở ngưỡng màu cam, ngưỡng cao thứ nhì trên thang cảnh báo, đối với ba thành phố là Bắc Kinh, Thiên Tân và Thạch Gia Trang.

Vào lúc 11h trưa, mật độ hạt ô nhiễm PM2.5 trong bầu không khí ở Bắc Kinh đạt mức 177 microgam/mét khối, lớn hơn rất nhiều so với mức khuyến nghị an toàn 25 microgam/mét khối của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tại một số khu vực của Bắc Kinh, tầm nhìn xa giảm xuống 50 mét do làn khói dày, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung Quốc cho hay.

Cho dù nhà chức trách đã áp dụng một loạt biện pháp để đảm bảo Bắc Kinh có một bầu không khí trong lành trong kỳ Đại hội Đảng, bao gồm đóng cửa nhà máy và hạn chế giao thông, sự kiện chính trị quan trọng kéo dài 1 tuần vẫn diễn ra trong điều kiện khói mù.

Mức cảnh báo màu vàng, mức cao thứ ba, đã được đưa ra trong suốt hai ngày đầu tiên của Đại hội Đảng Trung Quốc. Đến ngày thứ ba của sự kiện, mức cảnh báo cao nhất, màu đỏ, đã được công bố. Mấy ngày sau đó, tình hình được cải thiện đôi chút, với mức cảnh báo màu vàng. Tuy nhiên, đến ngày thứ Ba của tuần này, khi đại hội bế mạc, mức cảnh báo khói mù ở Bắc Kinh lại nâng lên màu cam.

Vào ngày thứ Năm, một số khu vực của Bắc Kinh đã bị cảnh báo khói mù ở mức màu đỏ.

"Khi không khí lạnh tràn về vào ngày mai, chất lượng và tầm nhìn của bầu không khí ở Bắc Kinh sẽ được cải thiện rõ rệt", cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc cho biết trên website, nói thêm rằng "bầu trời xanh và mây trắng sẽ trở lại".

Hồi đầu tháng 9, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cảnh báo rằng mùa khói mù hàng năm đã đến sớm hơn mọi năm. Vấn đề ô nhiễm không khí của Bắc Kinh thường xấu đi vào đầu mùa đông mỗi năm, do nhu cầu sưởi ấm gia tăng trong thành phố và các nhà máy nhiệt điệt tăng cường sản xuất.

Khu vực Đông Bắc của Trung Quốc không phải là vùng duy nhất của nước này bị khói mù bao phủ trong ngày thứ Sáu. Theo cơ quan dự báo thời tiết, chất lượng không khí cũng suy giảm nghiêm trọng ở nhiều vùng thuộc các tỉnh thành như Sơn Tây, Giang Tô, Sơn Đông, Thiểm Tây, Hà Nam, Tứ Xuyên và Trùng Khánh, khiến nhiều tuyến đường bộ phải đóng cửa.

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng nước này sẽ "tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống ô nhiễm không khí và sẽ chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ bầu trời xanh".