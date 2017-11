Trước khi lên đường đến Đà Nẵng, Thủ tướng New Zealand phát tín hiệu mở đường cho TPP-11

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết đất nước của bà sẽ hưởng lợi từ Hiệp định thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương. Đây là tín hiệu cho thấy bà sẽ không để những nỗi lo về các điều khoản liên quan đến giải quyết tranh chấp bất đồng “đánh chìm” TPP.

Trả lời Bloomberg trong cuộc phỏng vấn được thực hiện 2 ngày trước khi tới Việt Nam để tham dự tuần lễ cấp cao APEC, nơi TPP sẽ được đem ra thảo luận, bà Ardern cho biết rõ ràng là hiệp định này đem đến rất nhiều lợi ích cho các nhà xuất khẩu của New Zealand.

“Ví dụ, New Zealand hiện không có khả năng tiếp cận thị trường Nhật Bản như Australia hiện nay. Do đó TPP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thịt bò, rượu và kiwi của New Zealand”, bà nói.

Đảng Lao động của bà Jacinda Ardern vừa mới lên cầm quyền sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng trước. Một trong những động thái đầu tiên mà chính quyền của bà thực hiện là công bố dự thảo mới về nhà ở, trong đó cấm người nước ngoài mua bất động sản để ở. Tuy nhiên lệnh cấm này đi ngược lại với điều khoản quy định các nước đối xử bình đẳng với nhà đầu tư nước ngoài như trong thỏa thuận mà New Zealand và các thành viên còn lại của TPP đã đặt bút ký tháng 11 năm ngoái.

Ngoài ra, bà Ardern còn lo ngại về điều khoản về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và quốc gia. Điều khoản này cho phép các tập đoàn nước ngoài kiện Chính phủ 1 nước, khiến các nước thành viên lo ngại chuyện phải nhượng bộ trước các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên bà Ardern cho biết New Zealand có thể sẽ không theo đuổi vấn đề này để TPP có thể về đích.

“Mục tiêu của chúng tôi là nêu ra vấn đề và theo đuổi nó xa hết mức có thể”, bà nói. “Tôi biết rằng các thành viên khác cũng có những mối quan tâm và lộ trình của riêng họ”.

Khi được hỏi có phải điều đó có nghĩa là những lo ngại của New Zealand sẽ không khiến thỏa thuận TPP đổ vỡ, bà Ardern nói: “Tôi thận trọng để đảm bảo rằng mình sẽ giữ gìn và bảo vệ được vị thế đàm phán của New Zealand, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”.

Còn theo Radio New Zealand, bà Ardern sẽ nhân dịp này thảo luận với các quốc gia có cùng mối quan tâm đến một số điều khoản trong TPP. Bà cũng đang cố gắng tìm kiếm một số cuộc gặp song phương, đặc biệt là với lãnh đạo của các quốc gia đang khiến các vấn đề về hợp tác thương mại bị chững lại.

APEC cũng là cơ hội để bà Ardern - người vừa mới chỉ nhậm chức Thủ tướng New Zealand tháng trước - gặp mặt trực tiếp với các lãnh đạo thế giới.