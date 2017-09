Trường SNA mới, trang thiết bị đẳng cấp quốc tế

Tham dự lễ khánh thành có TS. Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phía Nam.

Môi trường khang trang và độc đáo

Trường được bao quanh là mảng xanh cây cối nên mặc dù đã quá trưa, không gian vẫn mát mẻ dễ chịu. Kiến trúc thân thiện với môi trường này vừa mang đến một không gian thoáng đãng, vừa tạo điều kiện kết nối, khơi gợi nhiều nguồn cảm hứng trong học tập và nghiên cứu.

Với diện tích mặt sàn xây dựng gần 17.000m2, SNA cơ sở Him Lam có gần 100 phòng học được trang bị hiện đại, hệ thống phòng thí nghiệm vật lý, hóa sinh, tin học, phòng nhạc, mỹ thuật, khu thể thao đa năng, nhà ăn, hồ bơi, sân cầu lông, bóng chày, phòng robotcon giảng dạy các môn STEM (khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán)...

Không gian thư viện hiện đại của SNA.

Buổi sáng khánh thành, đông đảo phụ huynh lên tham quan và rất thích thư viện. Nơi đây được thiết kế nhẹ nhàng, sang trọng, tiện ích với đa dạng đầu sách, được quản lý bằng phần mềm, phục vụ 24/7.

Khu thể thao đa năng, sân bóng chày, hồ bơi cũng mang nhiều thích thú đến học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo, đặc biệt giáo viên nước ngoài.

Khu nội trú gồm 2 khu tách biệt dành cho học sinh nam và nữ đạt chuẩn quốc tế, giúp học sinh trưởng thành độc lập, toàn diện. Các phòng đều được đầu tư các thiết bị hiện đại và an toàn bậc nhất nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như tạo sự an tâm cho các bậc phụ huynh.

Nhằm đảm bảo hiệu quả học tập tốt nhất, vào buổi tối, tại khu nội trú còn có đội ngũ thầy cô giáo dạy kèm, ôn bài. Ngoài ra, khu nội trú luôn có bác sĩ 24/7 để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh.

Chất xúc tác giúp kết quả dạy và học thăng hoa

Cô Kiều Hạnh Hana - giáo viên chương trình Việt Nam và chương trình chuyển tiếp môn Tiếng Anh chia sẻ: “Tôi dạy ở trường từ năm 2006, chứng kiến được nhiều sự thay da, đổi thịt của trường. Cảm giác đến một ngôi nhà mới - tôi xem trường là ngôi nhà thứ hai của mình - đầy đủ tiện nghi khiến tôi có cảm giác hăm hở háo hức để khám phá. Tôi đã thấy chất lượng đào tạo của trường cũng tương xứng với vẻ bề ngoài, mang điều tốt đẹp nhất đến cho học sinh thân yêu".

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo - Tổng giám đốc NHG phát biểu: “Chúng tôi hiểu rằng bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên và áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp với từng đối tượng học sinh, xem người học là trung tâm trong quá trình đào tạo thì công tác đầu tư về cơ sở vật chất tạo nên môi trường xúc tác giúp kết quả dạy và học được thăng hoa”.

Đánh giá về phương pháp giáo dục của nhà trường trong thời buổi phát triển hiện nay, người mẫu, doanh nhân Thúy Hạnh chia sẻ chị ấn tượng cách nhà trường nắm bắt được khả năng học tập của học sinh cũng như tìm ra được thế mạnh và hạn chế thông qua việc làm bài test trước khi vào trường. “Thay đổi lớn nhất mà tôi thấy được đó chính là sự tự tin của con. Trước đây, bé rất ngại giao tiếp bằng tiếng Anh và khá thụ động với những kiến thức được học ở trường. Nhưng hiện nay, bé đã chủ động hơn rất nhiều trong việc rèn luyện và áp dụng kiến thức vào đời sống”, chị Thuý Hạnh nói.

Chương trình giảng dạy chú trọng vào thực hành và tiếp cận đời sống cũng khiến học sinh cảm thấy hữu ích và hào hứng hơn trong quá trình học tập. “Em học ở SNA được 4 năm rồi. Thầy cô chuẩn bị kĩ năng cho học sinh rất chuẩn như kĩ năng thuyết trình, kĩ năng viết và kĩ năng nói. Ngoài ra, trường còn mở các lớp năng khiếu như làm film, tham gia các hoạt động cộng đồng. Em được thầy cô cung cấp, cập nhật thông tin mỗi ngày, quan tâm đến đời sống bên ngoài hơn chứ không đơn thuần chỉ là lý thuyết”, bạn Nguyễn Mạnh Thắng, học sinh lớp 12A2 SNA, chia sẻ.

“Tôi rất hài lòng khi đã quyết định cho con mình theo học tại SNA. Nhà trường đã hiểu rất rõ về học sinh của mình và có phương pháp để khơi gợi tiềm năng của các bé. Với SNA, mỗi một học sinh nhà trường đều có chiến lược với khả năng của bé, giúp các bé tự tin phát triển”.Ông Lê Đức Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Deaha - Khách sạn Hà Nội Deawoo.