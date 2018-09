Truy nã chủ đầu tư chung cư Gia Phú

Ngày 24-9, Cơ quan CSĐT- Công an TP HCM, xác nhận đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Hùng Nghiêm (ngụ quận 1- TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay ông Nghiêm đến công an, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt được hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT- Công an TPHCM (PC02, Đội 8), số 459 Trần Hưng Đạo - Phường Cầu Kho, quận 1- TPHCM. Số điện thoại: 0693187244.

Được biết, ông Nghiêm bị khởi tố vì liên quan đến vụ việc bán một căn hộ cho nhiều người tại dự án Chung cư Gia Phú do Công ty TNHH Địa ốc Giá Phú (Công ty Gia Phú) làm chủ đầu tư Chung cư Gia Phú (đường Lê Văn Chí, Quận Thủ Đức – TP HCM) và Nguyễn Hùng Nghiêm là Phó Tổng Giám đốc.

Từ tháng 4-2015, Cơ quan CSĐT- Công an TP HCM, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty Gia Phú. Đến tháng 12-2015 cơ quan này cũng đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hùng Nghiêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị phê chuẩn các quyết định này. Nhưng sau đó, VKSND TP HCM đã ra quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can và không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hùng Nghiêm.

Lý do VKSND TP HCM đưa ra khiến hàng trăm khách hàng bức xúc; bởi Dự án vẫn còn 16 căn hộ và 3 sàn thương mại, tổng giá trị trên 81 tỉ đồng. Đồng thời cho rằng ông Nghiêm sử dụng số tiền bán căn hộ để tiếp tục đầu tư xây dựng chung cư nên chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, ngày 31-8-2016, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với vụ án.

Vẫn không đồng tình với quyết định này, bà Phạm Thị Minh Toàn, đại diện cùng các khách hàng tiếp tục đưa ra nhiều bằng chứng rằng những căn hộ còn lại của dự án đã bị ông Nguyễn Hùng Nghiêm bán và thu tiền… Đồng thời họ tiếp tục đi khiếu nại đến cấp cao hơn.

Dự án Chung cư Gia Phú đang còn dở dang

Đến giữa tháng 7 vừa qua, VKSND Tối cao đã ra quyết định hủy bỏ văn bản giải quyết khiếu nại và các quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND TP HCM về việc khiếu nại của bà Phạm Thị Minh Toàn và các công dân khác trong dự án chung cư Gia Phú. Đồng thời, yêu cầu Viện trưởng VKSND TP HCM ra quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 291-02 ngày 31-8-2016 của Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM để phục hồi điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Công ty Gia Phú gồm 2 thành viên là vợ chồng bà Đoàn Thị Hoàn My, Tổng Giám đốc và Nguyễn Hùng Nghiêm, Phó Tổng Giám đốc đã thực hiện dự án chung cư Gia Phú. Khởi công từ cuối năm 2010, đến năm 2011, công ty này đã bán nhiều căn hộ cho khách hàng và thu tiền theo tiến độ, có người đóng trên 90%. Theo hợp đồng sẽ bàn giao vào quý cuối năm 2013 nhưng đến năm 2014, công trình vẫn chưa hoàn thiện, không bàn giao cho khách và chủ đầu tư trốn tránh trách nhiệm, nên khách hàng đã đi kiện dân sự và đồng loạt làm đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Hùng Nghiêm.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Minh Toàn, đại diện cho những khách hàng mua căn hộ tại Chung cư Gia Phú, lo lắng cho rằng nếu không tìm được chủ đầu tư thì khách hàng sẽ tìm ai, ai sẽ là người giải quyết quyền lợi cho họ hay phải đợi đến khi nào? Và với sự tắc trách của cơ quan chức năng, cụ thể là VKSND TP HCM, trong việc huỷ quyết định khởi tố ông Phạm Hùng Nghiêm trước đây đã bỏ sót tội phạm mấy năm qua thì phải chịu trách nhiệm như thế nào?