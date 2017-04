Truy nã quốc tế nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Techcombank TP.HCM

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) cho biết, ngày 24/4 đã phát lệnh truy nã đối với Lương Hữu Lâm, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN Chi nhánh TP Hồ Chú Minh và Đinh Thị Hiền, nguyên Phó Giám đốc về tội vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Techcombank TP.HCM, gây thiệt hại cho ngân hàng 30 tỷ đồng.

Đồng thời Bộ Công an đề nghị Interpol truy nã quốc tế đối với hai bị can này.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan điều tra, cầm đầu trong vụ án này là ông Đặng Phước An (Giám đốc công ty TNHH Vân An, tỉnh Bình Phước), bị khởi tố và bắt giữ vào tháng 3/2016 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một số lãnh đạo, cán bộ khác của Techcombank TP.HCM cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Vi phạm phạm quy định về cho vay".

Tháng 3/2007, Công ty TNHH Vân An vay vốn tại Techcombank TP.HCM và được cấp hạn mức tín dụng đến 45 tỷ đồng.

Giữa năm 2008, do kinh doanh thua lỗ, công ty này không còn khả năng tài chính để hoạt động nên ông An đã lập báo cáo tài chính thể hiện công ty Vân An kinh doanh có lãi để được gia hạn hạn mức tín dụng.

Sau khi được gia hạn hạn mức, An đã lập hồ sơ, chứng từ khống nộp cho Techcombank TP.HCM để ngân hàng tiếp tục giải ngân cho công ty Vân An 9 khoản vay gần 30 tỷ đồng.

An còn chỉ đạo cấp dưới của mình lập các chứng từ khống, cầm cố cho ngân hàng 4.960 tấn hạt điều thô và 200 tấn hạt điều nhân, cam kết bổ sung 960 tấn hạt điều thô nhưng không thực hiện.

Đối với Lương Hữu Lâm và bà Hiền, ông Lâm đã ký duyệt giải ngân 8 tỷ đồng, bà Hiền cũng đã ký duyệt giải ngân gần 11 tỉ đồng cho công ty Vân An.

Ngoài ra, hồ sơ vay vốn của ngân hàng thiếu rất nhiều chứng từ, công ty vi phạm hợp đồng tín dụng đáng lẽ ông Lâm và bà Hiền phải ra quyết định chấm dứt cho vay, thu hồ nợ nhưng 2 người này vẫn duyệt giải ngân, gây thất thoát cho ngân hàng.

Tháng 3/2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Hiền và ông Lâm, tuy nhiên hai người này đã trốn ra nước ngoài.

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát lệnh truy nã đối với bà Hiền và ông Lâm.

Cơ quan CSĐT yêu cầu Hiền và Lâm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai biết thông tin về 2 nghi can này cần báo đến số điện thoại của Cơ quan điều tra: 0909.080.113 hoặc 069.3336217.

Theo Hoàng Đan

Trí thức trẻ