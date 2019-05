Truy tìm người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý xác minh tố cáo của người dân về việc bị bà Hàn Thị Thu Hiền (Sn 1972, HKTT tại số 92/68/24 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, CMND số 024874654 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 23-2-2008) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thông báo của cơ quan điều tra.





Theo đơn tố giác, bà Hiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 25,6 tỷ đồng, thông qua mua bán gạo... xảy tại công ty TNHH TM XNK Yên Thắng Đồng Tháp (xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Cơ quan điều tra thông báo: bà Hiều đang làm gì, ở đâu đến liên hệ gặp điều tra viên Lê Thanh Sang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tại địa chỉ số 246 đường Lê Đại Hành (phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ.

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Hàn Thị Thu Hiền không đến làm việc, cơ quan điều xử lý vụ việc theo quy định. Mọi khiếu nại, thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết. Ai phát hiện bà Hàn Thị Thu Hiền ở đâu, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp qua số điện thoại: 02773.851.959 hoặc gặp điều tra viên Lê Thanh Sang, số điện thoại: 0979.877.649.