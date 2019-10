Truy tìm thị trường căn hộ chung cư "nóng" nhất hiện nay

Sáng ngày 11/10, Công ty nghiên cứu và tư vấn bất động sản JLL Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố thị trường BĐS quý 3/2019. Theo đó, bà Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc thị trường Hà Nội của JLL Việt Nam cho biết hiện nay khân khúc căn hộ chung cư tại Bình Dương đang chứng kiến tốc độ phát triển nóng nhất cả nước.

"Bình Dương từ trước đến nay là tỉnh thành công nhất về phát triển công nghiệp, nếu Bắc Ninh là thủ phủ công nghiệp miền Bắc thì Bình Dương là thủ phủ công nghiệp tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, quy mô công nghiệp tại Bình Dương gấp 5 lần Bắc Ninh. Bên cạnh đó, dân số ở Bình Dương cũng đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu về dịch vụ đi kèm rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân giải thích vì sao nhu cầu chung cư tại Bình Dương gia tăng mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây", bà Vân cho biết.

Chia sẻ với chúng tôi, đại diện JLL cũng cho khẳng định hiện nay do giá chung cư tại TPHCM đã lên quá cao, cùng với đó các thủ tục pháp lý để đầu tư dự án ngày càng khó khăn, chính vì thế hiện các doanh nghiệp BĐS đang có xu hướng chuyển dịch về thị trường BĐS các tỉnh vùng ven, trong đó có Bình Dương để phát triển.

Cũng theo quan sát của JLL, nếu như thời gian trước các dự án bất động sản tập trung phần lớn ở thành phố mới Bình Dương, TP Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Tân Uyên thì cuối năm nay nguồn cung lại tập trung đổ bộ vào khu vực thị xã Bến Cát.

"Nguyên nhân chủ yếu là do giá căn hộ tại các khu vực Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An đã tăng mạnh lên 30 – 35 triệu/m2. Trong khi đó thị trường Bến Cát tập trung nhiều khu công nghiệp, giáp Thành phố Thủ Dầu Một, có hạ tầng hoàn thiện… có mức giá rẻ hơn giao động trên dưới 20 triệu/m2 đã trở thành sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư bất động sản", đại diện JLL khẳng định.

Hiện tại, Bến Cát là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, hiện Bến Cát có 4/10 khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương, tính cả khu vực lân cận trong bán kính 10km quanh Bến Cát thì địa phương này đang có 5/10 khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương với 32.000 chuyên gia và 300.000 người lao động.

Theo khảo sát, chỉ riêng trong 4 tháng cuối năm, thị trường bất động sản thị xã Bến Cát sẽ đón nhận nguồn cung gần 5.000 căn hộ đến từ 6 đại dự án của các chủ đầu tư lớn như: Thịnh Gia Tower (hơn 1.000 căn hộ); Unico Thăng Long (Gần 700 căn hộ), TTG Royal Residence (784 căn hộ), Phú Gia Luxury Residence (hơn 900 căn hộ); Golden Silk Complex (1.300 căn hộ).

Trong số các dự án này, đầu tháng 9 vừa qua Tập đoàn Ruby Group đã tung ra thị trường hơn 1.000 căn hộ thuộc dự án Thịnh Gia Tower. Khu căn hộ cao cấp này nằm ngay trong lòng khu đô thị Thịnh Gia rộng gần 30 ha. Đây là một trong những khu đô thị biệt lập khép kín có hạ tầng đồng bộ và chỉn chu, không gian xanh mát và trong lành nhất tại Bến Cát, Bình Dương. Giá căn hộ tại đây giao động trong khoảng 16,5 - 18 triệu/m2.

Sau Thịnh Gia Tower, trong những tháng cuối năm 2019 thị trường BĐS Bến Cát sẽ tiếp tục đón gần 4.000 từ các dự án còn lại. Tính ra, lượng cung căn hộ của Bến Cát trong 4 tháng cuối năm, gấp 12 lần lượng cung toàn bộ 15 năm qua cộng lại. Với lượng cung này, thị trường bất động sản Bến Cát sẽ vượt mặt Dĩ An, Thuận An trở thành thị trường "nóng" nhất Bình Dương trong những tháng cuối năm.

Đặc biệt, hiện tại theo quan sát thanh khoản chung cư tại thị trường Bình Dương hiện ở mức cao nhất cả nước. Nhiều dự án bán hết sạch lượng hàng chỉ sau vài tháng mở bán. Có thể kể đến như các dự án căn hộ chung cư tại dự án Charm City bên cạnh TTTM Vincom Dĩ An tạo nên hiện tượng "cháy hàng" khi mở bán hồi giữa năm 2019.

Đến thời điểm cuối năm 2019, hiện Thịnh Gia Tower cũng là một trong những dự án được quan tâm bậc nhất thị trường. Sau nửa tháng công bố ra thị trường, dự án đã có gần 500 đăng ký quyền giữ chỗ. Trong đó có khoảng 60% khách hàng là các nhà đầu tư đến từ TP.HCM và Bình Dương đầu tư căn hộ để cho thuê.



Theo đánh giá của JLL, thị trường BĐS Bình Dương, đặc biệt là Bến Cát đang là khu vực tiềm năng nhất để phát triển căn hộ cao cấp cho chuyên gia trong các khu công nghiệp do nhu cầu căn hộ cho thuê quá nhiều trong khi nguồn cung khan khiếm.

Quan sát cho thấy, hiện tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ tại Bình Dương lên đến trên 10% mỗi năm, cao hơn nhiều so với lợi nhuận cho thuê căn hộ của TP.HCM. Trong khi đó giá căn hộ tại Bình Dương hiện chỉ bằng 1/3 giá căn hộ tại TPHCM. Đây cũng là lý do khiến thị trường căn hộ chung cư tại Bình Dương phát triển sôi động như hiện nay.