Truy tố bác sĩ vì làm giả bệnh án tâm thần cho tội phạm

Ngày 3-3, một nguồn tin cho biết VKSND TP Hà Nội mới đây đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố Thân Thái Phong (cựu bác sĩ , phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi, BV Tâm thần Trung ương I – gọi tắt là BV) về tội nhận hối lộ và Nguyễn Tuấn Sơn (kỹ thuật viên trưởng Khoa dinh dưỡng BV) về tội môi giới hối lộ.

Ngoài ra, vụ án còn một bị can khác là Lê Thanh Tùng (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, đêm 27-10-2017, Lê Thanh Tùng cùng nhóm bạn đến một quán bar trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, nhóm của Tùng xô xát với một nhóm khác; nhóm Tùng dùng dao và hung khí gây thương tích cho ba người phía đối phương.

Tiếp nhận trình báo, Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án. Biết sẽ bị bắt, Lê Thanh Tùng bỏ trốn.

Trong thời gian này, được người quen “mách nước” trốn tội , Tùng liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn nhờ giúp làm bệnh án tâm thần giả. Sơn đồng ý và đặt vấn đề với Thân Thái Phong. Hai bên thống nhất mức giá để làm hồ sơ bệnh án giả là 85 triệu đồng.

Ngày 19-1-2018, Tùng bị công an bắt theo lệnh truy nã. Tại CQĐT, Tùng không khai nhận hành vi phạm tội của mình và nói bản thân đang mắc bệnh tâm thần nên không hợp tác. Cùng với đó, mẹ Tùng đến cơ quan công an giao nộp một bộ hồ sơ bệnh án điều trị nội trú bệnh tâm thần (bản sao) của Tùng do BV Tâm thần Trung ương I cấp.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, song song với việc tiếp tục xử lý hành vi cố ý thương tích, Công an quận Hoàn Kiếm tách riêng hồ sơ để chuyển lên Công an TP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra cho thấy ngày 22-11-2017, Tùng đến BV gặp Thân Thái Phong để làm thủ tục khám đầu vào. Phong lập hồ sơ bệnh án nội trú cho Tùng tại Khoa tâm thần người cao tuổi, đồng thời tự viết thông tin của Tùng vào trang đầu tiên của bệnh án.

Tiếp đó, Phong đưa một bệnh nhân chậm phát triển do Phong trực tiếp điều trị đi chụp X quang tim, phổi và ghi điện não; lấy kết quả của bệnh nhân này đưa vào hồ sơ bệnh án của Tùng.

Đặc biệt, Phong còn tự lấy máu của mình cho vào ống bệnh phẩm ghi tên Lê Thanh Tùng để lập phiếu xét nghiệm sinh hoá máu và phiếu xét nghiệm tế bào ngoại vi rồi đưa vào bệnh án.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Phong đưa bệnh án giả của Tùng cho nhân viên hành chính nhập số hiệu, vào sổ y lệnh, sổ theo dõi thuốc, sổ theo dõi ra vào viện. Cùng với đó, Phong trực tiếp viết vào hồ sơ nội dung: "Gia đình xin cho bệnh nhân ra viện. Hiện bệnh tạm ổn định. Giải quyết cho bệnh nhân ra viện".

Đáng chú ý, thấy có thông tin BV sẽ kiểm tra định kỳ, Phong yêu cầu Sơn gọi cho Tùng đến BV rồi mặc quần áo bệnh nhân, sinh hoạt bình thường như một bệnh nhân đang điều trị nội trú nhằm đảm bảo quân số.