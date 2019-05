Truy tố băng đạo chích chuyên “đập két” trạm thu phí

Trong số 8 bị can có 5 người Trung Quốc gồm: Ma Ting Di, Huang Ding Piao, Ning Rong Teng, Cen Guang Neng, Nong Hong Te. Ba bị can còn lại đều ở Trùng Khánh, Cao Bằng: Hoàng Minh Long, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Thảo. Căn cứ hồ sơ, tài liệu và bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can về ba tội danh “trộm cắp tài sản”; “tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “không tố giác tội phạm”.

Với mục đích vào Việt Nam để trộm cắp tài sản, tháng 4/2018. Ma Ting Di, Nong Hong Te, Cen Guang Neng, Ning Rong Teng đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu Pò Peo thuộc tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Ma Ting Di và đồng bọn đã móc nối với Hoàng Quốc Huấn (người quen của Ma Ting Di) để cùng nhau lập thành một băng đạo chích xuyên quốc gia. Sau đó, các đối tượng cùng nhau vào TP Hồ Chí Minh để khảo sát địa bàn trước khi ra tay.

Đến nơi, Huấn nhờ bố đẻ Hoàng Minh Long đang sống ở TP Hồ Chí Minh thuê hộ xe ô tô 5 chỗ để chở đồng bọn đi tìm kiếm địa điểm trộm cắp. Khi đi ngang qua Trạm thu phí Chợ Đệm trên đường cao tôc TP Hồ Chí Minh -Trung Lương nhận định Trạm thu phí có cất giữ nhiều tiền, nên các đối tượng bàn bac, lên kế hoạch thực hiện trộm cắp tại địa điểm này và thông nhất đến 22 giờ đêm sẽ đột nhập.

Đêm 29/4/2018, các đối tượng mang theo kìm, xà beng, găng tay, quần áo, khẩu trang, nón,...đến khu vực trạm thu phí. Khi đến nơi, Huấn và Ma Ting Di ngồi trên xe còn Nong Hong Te, Ning Rong Teng, Cen Guang Neng đột nhập vào phía trong. Sau khi hạ gục hai con chó trông giữ trạm thu phí bằng xương tẩm bả chó, các đối tượng đã dùng xà beng cậy cửa phòng kế toán, phá 2 két sắt, trộm đươc số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Khi chuẩn bị ôm bao tải tiền vọt ra ngoài, nhóm đạo chích đã bị lực lượng bảo vệ vây bắt thành công Nong Hong Te. Hai đối tượng còn lại cũng phải bỏ của chạy lấy người, gọi điện cho đồng bọn đón. Phi vụ thất bại, đồng bọn bị bắt, nên nhóm người Trung Quốc đã quay về nước ẩn mình. Hai tháng sau, Hoàng Quốc Huấn đã bị cảnh sát bắt giữ.

Sau một thời gian ẩn mình, đến tháng 8/2018, Ma Ting Di, Cen Guang Neng, Ning Rong Teng, Huang Dinh Piao quay lại Việt Nam, móc nối với người quen cũ là Nguyễn Văn Thảo…và đã thực hiện thêm 4 vụ đột nhập các cơ quan, đơn vị khác tại ở các tỉnh thành, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Trong đó các đối tượng đã cuỗm của Trạm thu phí QL38B đặt tại huyện Gia Lộc, Hải Dương số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2018, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nam Định bắt giữ toàn bộ ổ nhóm của Ma Ting Di khi các đối tượng vừa thực hiện vụ đột nhập một công ty ở tỉnh Hà Nam. Phi vụ này, Hoàng Minh Long (bố đẻ Huấn) cũng là người thuê xe ô tô cho nhóm của Ma Ting Di đi gây án. Theo đó, Hoàng Minh Long bị đề nghị truy tố về tội danh “không tố giác tội phạm”. Ngoài hành vi trộm cắp, Huang Ding Piao còn bị đề nghị truy tố về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.