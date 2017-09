Truy tố đại gia Trầm Bê gây thiệt hại 1.835 tỉ

Ngày 29-9, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Sacombank; Ngân hàng Tiên Phong; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam đồng thời chuyển hồ sơ qua VKSND Tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch Sacombank) và 21 bị can liên quan. Hồ sơ đã được chuyển đến VKSND Tối cao.

Ông Trầm Bê

Theo kết quả điều tra bổ sung, Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), sau đổi tên là Ngân hàng Xây dựng (VNCB) được Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng của bà Hứa Thị Phấn để tái cơ cấu lại ngân hàng.

Lúc này bị can Danh với tư cách chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới dùng pháp nhân lập nhiều công ty do Danh thành lập hoặc mượn đứng hồ sơ vay vốn của ngân hàng: Sacombank; BIDV; dùng tiền gửi của VNCB tại các ngân hàng này để cầm cố và trả nợ gây thiệt hại cho VNCB 6.123 tỉ đồng.

Trong hàng loạt vi phạm của Phạm Công Danh gây thất thoát số tiền như trên thì còn có các hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân khác, trong đó có bị can Trầm Bê.

Cụ thể, để có nguồn tiền thanh toán khoản vay 2.600 tỉ đồng tại BIDV, khoảng tháng 4-2013 Phạm Công Danh đã đến ngân hàng Sacombank gặp ông Trầm Bê để đặt vấn đề vay 2.000 tỉ đồng và được ông Trầm Bê đồng ý. Sau đó ông Bê dắt Danh xuống gặp Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) và thống nhất cho Danh vay từ 1.300 đến 1.800 tỉ đồng nhưng yêu cầu phải có tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc tiền gửi.

Sau khi được Trầm Bê và Phan Huy Khang đồng ý, ngày 19-4-2013 Phạm Công Danh cùng cấp dưới của mình sang Sacombank thực hiện các thủ tục vay tiền với tài sản thế chấp là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Trầm Bê trực tiếp chỉ đạo cấp dưới cho 6 công ty của Phạm Công Danh chỉ định vay 1.800 tỉ đồng với tài sản bảo đảm tiền gửi trị giá 1.854 tỉ đồng. Quá hạn vay, cả 6 công ty này đều không trả nợ được, do đó Sacombank đã thu nợ gốc và lãi vay từ tiền gửi của VNCB gây thiệt hại cho VNCB số tiền 1.835 tỉ đồng. Đồng thời, Phan Huy Khang cũng biết rõ Danh không được vay tiền của chính VNCB nên đã nhận tài sản thế chấp là chính tiền gửi của VNCB cho Danh vay gây thiệt hại cho VNCB 1.835 tỉ đồng.

Cũng liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 8-9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can với ông Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Bình bị khởi tố vì liên quan đến đại án thất thoát hơn 9.000 tỉ đồng của Phạm Công Danh và đồng phạm tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam.

Liên quan đến vụ án Phạm Công Danh, có 4 bị can nguyên là cán bộ thuộc Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) đã bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Hà Tuấn Phước-nguyên Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát tại VNCB; Ngô Văn Thanh – Phó Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An, thành viên Tổ giám sát tại VNCB; Phạm Thế Tuân- nguyên Tổ phó Tổ giám sát tại VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB; Lê Văn Thanh – Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Long An, thành viên Tổ giám sát tại VNCB.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; trong đó có: bị can Trầm Bê-nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank, và bị can Phan Huy Khang-nguyên Tổng Giám đốc Sacombank.