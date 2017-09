Truyền thông bằng âm nhạc - Cocobay tạo được hiệu ứng chạm đến trái tim công chúng

Những bữa tiệc âm nhạc rực rỡ sắc màu là “món quà bất ngờ” từ Cocobay

Tiếp nối thành công của sự kiện âm nhạc tầm cỡ Cocofest - hội tụ những ca sỹ nổi tiếng trong nước và quốc tế vào tháng 8/2016, Cocobay tiếp tục tổ chức hàng loạt các chương trình biểu diễn ca nhạc tại sân khấu ngoài trời trên tuyến phố đi bộ dài nhất Đông Nam Á thuộc Tổ hợp Du lịch & Giải trí Cocobay Đà Nẵng. Những bữa tiệc âm nhạc rực rỡ sắc màu, biểu diễn hoạt động đường phố, tiệc bể bơi, dạ tiệc bia miễn phí tại Câu lạc bộ bãi biển Vanessa được tổ chức thường xuyên là những món quà đặc biệt Cocobay dành tặng du khách.

Bảo Thy trong đêm ra mắt Câu lạc bộ bãi biển Vanessa.

Sau sự xuất hiện đặc biệt của các ca sĩ OnlyC, Trọng Hiếu, Hương Tràm, Hoàng Thùy Linh và Bảo Anh, Miu Lê… những đêm nhạc ấn tượng sẽ tiếp tục được diễn ra tại Cocobay Đà Nẵng với sự góp mặt của những cái tên cực “hot” trong làng giải trí.

“Lấy lòng” công chúng bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao

Vừa qua, Empire Entertainment (thuộc tập đoàn Empire – đơn vị phát triển toàn diện dự án Cocobay Đà Nẵng) đã liên tiếp cho ra mắt hai sản phẩm âm nhạc chất lượng, đúng thị hiếu giới trẻ gồm “Live your live” với sự góp mặt của Soobin Hoàng Sơn, Big Daddy, Justatee và “We are Coco” do Đông Nhi, Trọng Hiếu, Hà Lê, Phúc Bồ thể hiện. Hai MV vừa “trình làng” đã khiến giới trẻ sôi sục không chỉ bởi ca từ lôi cuốn, ca sĩ trẻ nổi tiếng, hình ảnh sáng tạo, bắt mắt mà còn bởi thông điệp đầy ý nghĩa: “Hãy sống hết mình” như tinh thần trẻ trung, sức sống mãnh liệt, đầy nội lực và rực rỡ sắc màu của Cocobay.

Cả hai sản phẩm đều được “thai nghén” trong suốt quá trình Tập đoàn Empire dốc toàn lực hoàn thành giai đoạn 1 Cocobay đúng tiến độ, thực hiện lời hứa mở cửa từ ngày 15/7/2017 với chuỗi hạng mục dịch vụ và hoạt động đặc sắc. “Live your live” và “We are Coco” thực sự là những dự án âm nhạc được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng và chuyên nghiệp dành cho giới trẻ vào dịp chào đón Cocobay.

Nếu như trong MV “Live your live”, Soobin Hoàng Sơn, Big Daddy, Justatee mang dáng vẻ bụi bặm, đáng yêu thì trong MV mới nhất - “We are Coco”, tạo hình của ca sỹ Đông Nhi vô cùng khác lạ với cơ thể phủ kín sơn neon, bột màu. Ngoài ra, không thể không kể đến khả năng vũ đạo bắt mắt của Trọng Hiếu trong phân cảnh nhảy dưới mưa cùng 50 vũ công chuyên nghiệp. Từ hiệu ứng hình ảnh đến ca từ đầy ý nghĩa, từ giai điệu đến phối khí… đều hứa hẹn We are Coco sẽ trở thành bản “hit” được giới trẻ ưa chuộng.

MV We Are Coco – Đông Nhi, Trọng Hiếu, Phúc Bồ, Hà Lê bản Official

Phúc Bồ cho biết anh lấy cảm hứng sáng tác “We are Coco” từ Cocobay. Trong MV We are Coco, một chàng trai (Trọng Hiếu) đang chìm đắm trong suy tư bất ngờ được một cô gái quyến rũ dẫn lối anh đến một thế giới đầy sắc màu - đó chính là Cocobay. Cô gái đã cảm hoá và cùng chàng trai rũ bỏ đi những lo âu hay giới hạn của bản thân để tận hưởng những sắc màu của tuổi trẻ.

Đông Nhi với sự yêu mến của khán giả trong buổi ra mắt MV “We are Coco”.

We are Coco đã giúp truyền tải thông điệp của Cocobay Đà Nẵng đến với giới trẻ một cách gần gũi và đầy thuyết phục:“Hãy chinh phục mọi đỉnh cao bằng sức trẻ, hãy nhìn ngắm và hít thở vẻ đẹp vĩ đại của cuộc sống, sống hết mình với đam mê và cuối cùng: hãy chia sẻ nhiệt huyết đó đến mọi người.”

Các sự kiện âm nhạc – giải trí là hoạt động đóng vai trò quan trọng tăng thêm yếu tố trải nghiệm cho khách hàng, kết nối tốt hơn về mặt cảm xúc, nên việc đầu tư tổ chức quy mô các chương trình âm nhạc phù hợp với trào lưu của Cocobay Đà Nẵng đang ngày càng tạo được sự hưởng ứng nhiệt tình từ du khách, đưa Cocobay trở thành “Điểm Đến Giải Trí Của Thế Giới”.