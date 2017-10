T&T Riverview miễn phí 10 năm dịch vụ quản lý

Theo đó, từ ngày 28/9/2017, 50 khách hàng ký hợp đồng mua căn hộ tại T&T Riverview sẽ được miễn phí 10 năm dịch vụ quản lý kể từ ngày nhận bàn giao căn hộ (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: trông xe, điện, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…).

Bên cạnh đó, khách hàng mua căn hộ 2+1 phòng ngủ với diện tích tim tường từ 100m2 trở lên còn được tặng gói thiết kế nội thất có sẵn trị giá 50 triệu đồng. 30 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ được giới thiệu bởi khách hàng đã mua hoặc khách hàng cũ mua căn thứ 2 được chiết khấu 1% giá trị căn hộ. Đặc biệt, khách hàng tham gia chương trình vay vốn của Ngân hàng Vietcombank sẽ được hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong vòng 12 tháng.

T&T Riverview với những chính sách ưu đãi hấp dẫn, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ, sẵn sàng bàn giao để cư dân dọn về ở ngay.

T&T Riverview là dự án chung cư cao tầng sở hữu tầm nhìn thoáng rộng hướng sông Hồng do T&T Group làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thiện các hạng mục xây dựng cùng hệ thống tiện ích, dịch vụ và hiện đang trong giai đoạn tấp nập bàn giao cho khách hàng. Điểm thu hút các khách hàng tiềm năng là cảm nhận được nhịp sống náo nhiệt nơi đây, vì phần lớn khách hàng mua nhà đã dọn về ở ngay.

Tọa lạc tại Quận Hoàng Mai, từ T&T Riverview, cư dân có thể kết nối thuận tiện tới trung tâm thành phố và các điểm tiện ích hiện đại của khu vực như trung tâm thương mại AEON Mall, Times City, Bệnh viện 108, Bệnh viện Vinmec, hệ thống trường Vĩnh Hưng, trường liên cấp VinSchool, cùng các trường đại học lớn,…

T&T Riverview được chủ đầu tư T&T Group dành tới gần 1.000m2 cho khuôn viên cảnh quan cây xanh với 4 sân vườn được xây dựng trên tầng 20 và 22 của tòa nhà cùng hệ thống vườn cảnh tiểu cảnh, đài phun nước bên dưới tạo ra không gian sống thoáng đãng, yên bình cho các cư dân. Tận dụng lợi thế vị trí, T&T Riverview được thiết kế vươn cao với đa số căn hộ hướng sông Hồng, giúp đón ánh sáng và không khí tự nhiên, mang đến nguồn năng lượng dồi dào tràn ngập căn hộ. Bên cạnh đó với thiết kế căn hộ linh hoạt đặc biệt là sản phẩm căn hộ 2+1 phòng ngủ, khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi tùy nhu cầu sử dụng của gia đình.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư dự án T&T Riverview, dự kiến ra mắt căn hộ mẫu cho dòng sản phẩm này vào tháng 11 này để khách hàng tham khảo như một gợi ý về việc sắp xếp nội thất căn hộ của mình một cách tối ưu, thông minh nhất.

Lựa chọn an cư tại T&T Riverview, mọi nhu cầu của các thành viên trong gia đình đều được đáp ứng bởi hệ thống dịch vụ, tiện ích đa dạng như trung tâm thương mại, nhà trẻ, siêu thị, phòng tập gym, khu sinh hoạt cộng đồng… cùng đội ngũ bảo trì sửa chữa kỹ thuật trong nhà và dịch vụ an ninh 24/7, đảm bảo cho cư dân một cuộc sống thoải mái và an toàn nhất.

Ngoài ra, T&T Riverview cũng đem đến những hoạt động cộng đồng vô cùng thú vị cho cư dân với mong muốn gia tăng sự gắn kết, hòa nhập tạo nên một cộng đồng dân cư đồng điệu và cùng phát triển.

Tiêu biểu phải kể đến những buổi liên hoan mừng thành viên mới tân gia hay gần đây nhất là đêm hội trung thu với chủ đề “Sắc màu cổ tích” đã được toàn bộ cư dân nhiệt tình hưởng ứng. Với số lượng căn hộ ít ỏi còn lại, sức nóng từ dự án T&T Riverview vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng.