TTC Land: Doanh thu thuần mảng chuyển nhượng BĐS 6 tháng đầu năm giảm xuống còn 44%

Thị trường BĐS 6 tháng đầu năm 2019 vẫn khá trầm lắng do những thay đổi về mặt chính sách, tuy nhiên TTC Land vẫn thông báo lợi nhuận trước thuế (LNTT) hoàn thành 45% kế hoạch năm, đạt 153 tỷ đồng.

Doanh thu thuần (DTT) mảng chuyển nhượng BĐS 6 tháng đầu năm giảm xuống còn 44%, trong khi tỷ trọng mảng dịch vụ môi giới và dịch vụ cho thuê tăng lần lượt lên mức 39% và 5%.



Theo báo cáo của đơn vị này, tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản (TTS) tăng nhẹ 5% so với đầu năm, đạt 11.360 tỷ đồng.

Công ty đang có khoảng 1.492 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, chiếm 13% tổng nguồn vốn, ghi nhận được từ tỷ lệ hấp thụ khả quan khoảng 90% từ 8 dự án trong danh mục mở bán bao gồm Charmington Iris (Q 4), Charmington Dragonic (Q.5), Charmington La Point (Q.10), Jamona Heights (Q.7), Luxury Home (Q.7), Jamona Golf & Life (Bình Chánh), Carillon 7 (Tân Phú) và Tân Vạn (Đồng Nai).

Đây là các khoản tiền trả trước hay đặt cọc của khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng BĐS để bán từ các dự án của Công ty.

Nguồn TTC Land

Mảng BĐS khu công nghiệp đang được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung mang lại lợi nhuận phí môi giới từ 32 ha KCN TTC IZ. Với giá vốn hàng bán giảm 89% so với cùng kỳ nên biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm của công ty cải thiện tăng mạnh 167%, lên mức 64% so với 24% cùng kỳ. Bên cạnh đó, Biên EBIT, EBITDA của Công ty cũng tăng lên lần lượt 56% và 57%, cao hơn so với trung bình ngành vào khoảng 24%.

Cũng trong nửa đầu năm, TTC Land ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính gần 99 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo, tận dụng tốt nguồn vốn huy động từ khách hàng, TTC Land vừa có thể tiếp tục triển khai xây dựng 15 dự án đang phát triển tương đương quỹ đất 100 ha, vừa đảm bảo chi phí lãi vay ở mức hợp lý. Hiện nay cơ cấu vốn trung bình của các dự án chiếm khoảng 20% là vốn tự có, 35% là trả trước từ khách hàng và 45% là vốn vay.

Dự kiến hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, TTC Land sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ BĐS

Việc quản lý tốt cơ cấu nợ vay sẽ làm giảm rủi ro tài chính, đồng thời sẽ gia tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay mới trong trong tương lai khi TTC Land hiện đang sở hữu tổng danh mục các dự án đã, đang bàn giao và đang phát triển là 29 dự án với tổng số 16.879 sản phẩm, tương đương quỹ đất là 1.522 ha.

Dự kiến hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, TTC Land sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ BĐS đất nền Thanh Đa (Q Bình Thạnh), Jamona City (Q.7), Jamona Home Resort (Q.7), Dự án Charmington La Pointe (Q.10), Dự án Carillon 7 (Q.Tân Phú).

Ngoài ra, Công ty kỳ vọng tiếp tục mở bán dự án Sky X (Q.7), The West City (Q.Bình Chánh), Dự án Hải Phòng Plaza (Hải Phòng) và dự án Tamashi Plaza (Đà Nẵng), đưa tổng số sản phẩm kinh doanh đạt 3.530 sản phẩm tại 15 dự án, tăng 154% so với 2018.