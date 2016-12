Từ 1/1, giá gas tăng 1.750 đồng/kg

Theo đó, giá gas tăng từ 1.750 đồng/bình, tương đương với mức 21.000 đồng/bình 12kg so với tháng 12/2016.

Từ ngày 1/1/2017, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng của thương hiệu Petrovietnam Gas, Vtgas, SP, Petrolimex... sẽ dao động ở mức 300.000 đồng/bình 12kg đến 312.000 đồng/bình 12kg. Nguyên nhân tăng giá gas trong tháng 1/2017 so với tháng 12/2016 được các đơn vị kinh doanh cho biết là do tác động của giá gas thế giới bình quân tháng 1/2017 vừa công bố ở mức 465 USD/tấn, tăng 65 USD/tấn so với tháng 12/2016.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy luật thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng, các doanh nghiệp trong nước phải điều chỉnh giá gas trong nước tăng theo. Đồng thời, mức giá gas mới đã được thông báo đến các đại lý, cửa hàng kinh doanh cũng như người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo Mỹ Phương

TTXVN