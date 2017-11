Tự do tài chính - các nguyên tắc mà ai cũng có thể thực hiện được

Tự do tài chính là ước mơ của mỗi chúng ta, chả thế mà những cơ hội đầu tư lướt sóng, các phương pháp làm giàu nhanh chóng được rầm rộ truyền tay nhau như một niềm cứu rỗi. Nhưng, sự thật là hãy quên đi những giấc mơ đổi đời sau một đêm và bắt tay để lên một kế hoạch khả thi, phù hợp. Các chuyên gia tài chính đã thực hiện nhiều nghiên cứu về chủ đề này và rút ra những nguyên tắc quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ, để đến gần hơn với giấc mơ tự do tài chính của bạn.

1. Xác định số tiền bạn cần để sống tốt khi “nghỉ hưu sớm”

Nghỉ hưu sớm là một cách nói khác về tự do tài chính, nhấn mạnh đến thời điểm bạn được làm bất kỳ điều gì mình mong muốn mà không cần phải bận lòng đến những gánh nặng tài chính cho gia đình và bản thân.

Hãy bắt đầu bằng cách phân tích thói quen chi tiêu của gia đình. Có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ quản lý chi tiêu hoặc đơn giản là ghi lại mọi chi tiêu vào một cuốn sổ. Ngoài ra, có một quy tắc khá phổ biến khi hoạch định tài chính, đó là quy tắc 4%. Tức là số tiền bạn cần tích lũy phải đủ lớn để mỗi năm bạn có thể rút ra 4% số đó cho chi tiêu, hoặc nói cách khác nó cần gấp 25 lần số tiền gia đình bạn chi tiêu trong 1 năm.

2. Phân biệt nợ xấu và nợ tốt

Không phải các loại nợ đều giống nhau. Nợ tốt là những khoản vay để đầu tư vào các tài sản sẽ sinh ra lợi nhuận, nợ xấu là những khoản vay để mua sắm những tài sản hoặc vật dụng mà sẽ khấu hao nhanh chóng.

Ví dụ như khi bạn vay nợ mua ô tô để cho thuê hoặc chạy Uber thì khoản nợ này được coi là nợ tốt, vì nó được kỳ vọng sẽ tạo ra thu nhập cho bạn. Nhưng vay nợ để mua chiếc ô tô đắt tiền hay chiếc smart phone đời mới do sở thích cá nhân thì được coi là nợ xấu. Nếu bạn đang cố gắng để được tự do về tài chính thì việc đầu tiên là hãy nhanh chóng thoát khỏi các khoản nợ xấu, hãy cố gắng trả hết các khoản vay có lãi suất cao nhất trước và học cách chỉ chấp nhận các khoản nợ tốt.

3. Lựa chọn lối sống đơn giản, chỉ tập trung vào những gì thực sự quan trọng

Việc này rất dễ để bắt đầu và bạn có thể thực hiện ngay. Hãy cân nhắc các khoản chi của bạn và chỉ lựa chọn những gì thực sự cần thiết. Hầu hết mọi người đều có nhiều khoản chi phí vô bổ, không cần thiết trong danh mục chi tiêu của mình. Cắt giảm những khoản này, lựa chọn lối sống đơn giản giúp bạn tiết kiệm mà không hề làm suy giảm chất lượng cuộc sống.

Bạn sẽ ngạc nhiên với cách làm đơn giản này, tiết kiệm thêm 5 triệu mỗi tháng tưởng không lớn, nhưng giả sử bạn mang số tiền này đi đầu tư (với lãi suất mục tiêu khoảng 8.6%/năm), sau 10 năm bạn sẽ có thêm 927 triệu đồng. Khoản tiền này hẳn sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe tài chính của gia đình.

Hãy tạo cho mình một danh mục đầu tư đa dạng. Điều này sẽ giúp bạn tiến gần hơi tới mục tiêu Tự do tài chính.

4. Đầu tư số tiền tiết kiệm được vào các tài sản tạo ra dòng thu nhập thụ động

Hầu hết chúng ta đều đang tiết kiệm tiền, nhưng chưa hề tập trung đầu tư vào các tài sản tạo ra dòng thu nhập thụ động. Tuy nhiên đây lại là bước vô cùng quan trọng để có thể tự do về tài chính. Điều quan trọng là hãy tìm cách để tiền làm việc cho bạn. Không ai có thể đạt được tự do tài chính chỉ với duy nhất phương thức gửi tiền tiết kiệm. Hãy tham khảo những phương thức đầu tư an toàn khác nhưng lợi suất tốt và bền vững.