Tư duy làm giàu: Bí quyết để người Do thái trở nên xuất chúng và giàu có nhất thế giới

Không nghi ngờ gì nữa, cộng đồng Do Thái là những người thành công và giàu có nhất. Họ thông minh và được hưởng thụ một nền giáo dục tốt nhất. Mặc dù dân số Do Thái khoảng 13,5 triệu người, chiếm 0,2% dân số thế giới (năm 2010), nhưng có đến 35% giải Nobel, 37% đạo diễn đoạt giải Oscar và 51% đoạt giải Pulitzer Prize cho sách phi tiểu thuyết là thuộc về người Do Thái. Mark, người sáng lập Facebook, cũng là người Do Thái.

Bí quyết nào giúp người Do Thái trở nên xuất chúng? Nếu muốn giàu có như người Do Thái, hãy suy nghĩ như một người Do Thái:

1. Tin tưởng vào phẩm giá và đạo đức kinh doanh

Người Do Thái được dạy cách kinh doanh một cách trung thực và đạo đức. Sản phẩm hoặc dịch vụ là của bạn phải là thứ mọi người mong muốn, từ đó bạn sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, và bạn đang khiến cho mọi người hạnh phúc.

Nguyên tắc này là rất hay và quan trọng để hiểu rằng những gì bạn làm cho một cuộc sống là sự phục vụ cho thế giới và những người khác. Sản phẩm hoặc dịch vụ phải có giá trị đối với con người, và nếu được kinh doanh đúng cách, tiền sẽ chảy vào túi bạn.

Bạn nghĩ rằng bạn không phải là một doanh nhân?

Sự thật là tất cả chúng ta đều có thể kinh doanh, từ Giám đốc điều hành của Apple cho đến những bà nội trợ ở nhà. Tất cả đều mang lại giá trị cho người khác dưới hình thức này hoặc hình thức khác.

2. Mở rộng mạng lưới của bạn

Điều quan trọng là gặp gỡ càng nhiều người càng tốt và thực sự quan tâm đến họ.

Chỉ bằng cách tích cực tạo mối quan hệ với người khác, bạn sẽ có cơ hội làm giàu. Bạn có thể nhận ra xu hướng buôn bán của mọi người và cách họ đưa ra lời khuyên cho những người quen khác.

Hãy nhớ rằng yếu tố then chốt ở đây là sự chân thành. Nếu chỉ lợi dụng và tạo mối quan hệ giả mạo sẽ không đưa bạn bất cứ đâu trong cuộc sống.

Cuộc sống cộng đồng của người Do Thái gắn liền với ngày lễ Sabbath, đền thờ và lễ kỷ niệm của người Do Thái, những tập tục này mang nhiều người đến với nhau dù không phải tất cả mọi người biết nhau. Đây là những cơ hội tuyệt vời để xây dựng mạng lưới và xây dựng các mối quan hệ bên ngoài mục đích kinh doanh hơn là chỉ biết "bạn có thể làm gì cho tôi".

Hãy suy nghĩ về một số người thành công mà bạn biết. Anh ta có nhiều mối quan hệ phải không?

3. Tìm hiểu bản thân

Biết mình biết ta là rất quan trọng để đạt được hiệu quả ở bất cứ việc gì bạn làm. Mọi người muốn làm ăn với bạn chỉ khi họ có thể biết bạn là ai.

Những gì người ta đánh giá cao nhất ở những người khác để làm ăn cùng là:

Lòng tin: Tất cả chúng ta đều muốn làm ăn với những người mà chúng ta cảm thấy có thể tin tưởng và thậm chí kết nối ở một mức độ tinh thần nào đó.

Sự quyết tâm: Biết những gì bạn muốn để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình. Hiểu những gì thúc đẩy bạn và những người khác.

Nhân cách: Khi bạn trở thành một người có nhân cách, bạn trở thành một người mà mọi người ngưỡng mộ, muốn làm quen và làm ăn.

Kiên định: Tính nhất quán giúp bạn học cách kỷ luật và siêng năng trong việc hoàn thành bất kỳ mục tiêu nào bạn có thể có trong cuộc sống. Người ta thích hợp tác với những người kiên định.

4. Đừng cố gắng hoàn hảo

Cuộc sống, đầu tư và kinh doanh sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo. Luôn luôn có vấn đề và sự không hoàn hảo trên đường đi. Vì vậy, đừng lo lắng quá nhiều về nó, chỉ cần tiến lên phía trước.

Chính vì không hoàn hảo mà luôn có những chủ doanh nghiệp lừa đảo, những người nghèo đang cố lừa dối bạn và các phương pháp làm việc không hiệu quả. Đó là cuộc sống. Đừng đổ lỗi cho người khác hoặc ác cảm với điều đó, không có gì có thể hoàn hảo.

Trong kinh doanh, phần thưởng sẽ dành cho những người thực hiện đúng cam kết và nghĩa vụ với người khác mà không cần cố gắng hoàn hảo. Người Do Thái vững tin vào điều này ngay cả trước khi việc hợp tác xảy ra.

5. Hãy là một nhà lãnh đạo

Truyền thống Do Thái dạy rằng bằng một cách nào đó, chúng ta đều là những nhà lãnh đạo. Theo truyền thống Do Thái, một nhà lãnh đạo chỉ đơn giản là người có người khác đi theo. Bạn không thể là một nhà lãnh đạo mà không có người khác theo sau.

Hãy hành động và cơ hội để dẫn tới giàu có sẽ nảy sinh.

Theo người Do thái, để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, bạn cần:

Tầm nhìn: Bạn cần có cái nhìn toàn cảnh trong khi dẫn dắt những người theo bạn đến mục tiêu cuối cùng.

Học cách làm theo: Bạn không thể hướng dẫn người khác nếu bạn không thể làm theo người lãnh đạo của bạn.

Đối đầu: Bạn phải có can đảm để trình bày và duy trì tầm nhìn, ngay cả khi đối mặt với sự phản đối.

6. Đem lại những thay đổi

Thế giới năng động như bản thân con người và công việc kinh doanh. Giữ một tâm trí cởi mở với những thay đổi vì điều đó mang lại sự thịnh vượng.

Quá trình "Cải tiến" (Loại bỏ cái cũ ra khỏi cái mới hơn và tốt hơn) là một yếu tố thiết yếu tạo ra của cải, tạo ra sự thịnh vượng lâu dài, mặc dù nó có thể gây ra một số bất ổn trong ngắn hạn.

7. Nhìn thấy trước tương lai

Bạn càng có kế hoạch cụ thể cho tương lai, bạn sẽ càng thành công hơn trong cuộc sống.

Học hỏi từ quá khứ, dành thời gian để phân tích hiện tại và tìm ra xu hướng. Công việc này rất tốt trong đầu tư.

- Nhận biết những gì có thể và không thể ảnh hưởng đến bạn: những hoàn cảnh nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn, doanh nghiệp và cuộc sống. Ví dụ, bạn sẽ làm gì nếu mất việc làm?

- Giải thích các sự việc không dựa trên cảm xúc: cảm xúc che mờ tư duy. Sẽ không dễ dàng làm được điều đó nhưng cố gắng đừng đẩy cảm xúc của bạn sa đà vào bất cứ điều gì để bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn.

- Mọi hoàn cảnh không phải là mới: xem lại quá khứ cho những nghi ngờ của bạn. Một nơi nào đó, sẽ có một câu trả lời cho bạn.

- Theo dõi các hình mẫu: bạn phải chú ý đến bây giờ rằng trong cuộc sống có những hình mẫu lặp lại chính nó.

Ví dụ, học hỏi các xu hướng, giá tiền tệ lịch sử, chu kỳ thị trường và nhiều thứ khác để làm hình mẫu tương lai tốt nhất cho bạn.

- Hình dung tương lai của bạn: trạng thái tâm trí này sẽ giúp làm cho suy nghĩ của bạn thực tế hơn.

- Tự giáo dục bản thân: tri thức sẽ giúp bạn tự do.

8. Hiểu về tiền

Tiền là một hệ thống thương mại đơn giản được xây dựng dựa trên niềm tin. Bất kỳ nước nào không đáng tin cậy thường có một đồng tiền yếu.

Vì vậy, tiền là một biểu hiện vật chất của những gì bạn làm cho người khác. Bạn càng mang nhiều cơ hội kiếm tiền cho người khác, bạn càng thay đổi được thế giới.

9. Dám cho đi

Người Do Thái giàu dành 10% tiền của họ cho các hoạt động từ thiện hoặc các phương thức khác để giúp đỡ những người nghèo.

Điều này nghe có vẻ không hợp lý, nhưng đạo Do Thái (và Kitô giáo) dạy rằng khi bạn càng cho tiền của bạn đi, bạn càng kiếm được nhiều tiền.

Nếu bạn được xem như một người hào phóng, luôn luôn cho đi và không bao giờ hỏi tại sao, bạn sẽ được đánh giá là thành công và đáng tin cậy. Nhiều cơ hội kinh doanh sẽ đến với bạn.

10. Không bao giờ nghỉ hưu

Theo trí tuệ Do Thái, nghỉ hưu sớm không phải là một điều tốt. Kế hoạch nghỉ hưu ở một độ tuổi nhất định là một công thức cho sự bất hạnh.

Chúa tạo ra chúng ta làm việc. Sự hữu ích của bạn đối với thế giới không phải là nguồn tài nguyên hữu hạn được sử dụng hết, do đó, khi bạn nghỉ hưu và không cống hiến cho xã hội thông qua công việc, bạn sẽ trở nên giảm giá trị.

Vì vậy, một trong những chìa khóa để sống thọ là chăm sóc cho người khác. Cuộc sống vốn xoay quanh các mối quan hệ, và chăm sóc người khác thông qua công việc giúp chúng ta chăm sóc bản thân tốt hơn.

Dù bạn nghỉ hưu sớm vì đã được tự do về tài chính nhưng vẫn nên tiếp tục làm việc bằng cách giúp đỡ người. Về mặt nào đó bạn vẫn đang làm việc.

Bất kỳ hình thức nào tạo ra giá trị cho thế giới đều được coi là việc làm của người Do Thái. Nếu chúng ta không mang lại bất kỳ giá trị nào, chúng ta là một cơ thể trống rỗng trên thế gian này.

Chúng ta nên tiếp tục đem lại giá trị cho thế giới theo một cách nào đó cho đến khi không thể làm được nữa. Đây là điều khiến chúng ta tiếp tục “sống”, hoàn thành sứ mệnh và hạnh phúc.