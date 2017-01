Từ không gian làm việc chung tới nền tảng sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam của Toong

Dù còn khá mới mẻ, song tại Việt Nam đã xuất hiện những không gian làm việc được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp. Một trong số đó không thể không nhắc tới Toong – chuỗi không gian làm việc chung có quy mô lớn nhất tại mảnh đất chữ S.

Toong chính thức đi vào hoạt động với địa điểm đầu tiên tọa lạc trong căn biệt thự Pháp cổ tại số 8 Tràng Thi. Ngay từ khi ra mắt, tham vọng Toong là trở thành một Innovation Platform đầu tiên tại Việt Nam: không chỉ là điểm đến làm việc truyền cảm hứng và sáng tạo dành cho doanh nhân, các cá nhân làm việc tự do, các nhóm khởi nghiệp, các công ty có quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam, Toong còn là nơi để các cá nhân đam mê có thể tương tác, kết nối để cho ra đời những ý tưởng, sản phẩm và dịch vụ mới.

Chỉ một tháng sau khi Toong Tràng Thi ra mắt, một “nhà đầu tư thiên thần” đã đầu tư vào Toong 300 nghìn USD, đủ để Toong chuẩn bị xây dựng địa điểm thứ hai ở 98 Tô Ngọc Vân, với tổng diện tích 1000m2. Sáu tháng sau, doanh nghiệp trẻ này đón nhận tin vui khi nhận khoản đầu tư lên tới 1 triệu USD đến từ Openasia Group - tập đoàn có kinh nghiệm hoạt động hơn 20 năm tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, bán lẻ và dịch vụ.

Ngay tại thời điểm đó, CEO của Toong – ông Đỗ Sơn Dương đã chia sẻ với báo chí về kế hoạch của mình “Khoản đầu tư này sẽ dành để đầu tư không gian Toong tại TP.HCM trong thời gian tới”. Tháng 10 vừa qua, Toong tạo một cú đúp ngoạn mục khi liên tiếp ra mắt 02 địa điểm mới, tại 25T2 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội và trực tiếp vận hành một địa điểm tại Đà Nẵng với sự hợp tác cùng Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, đưa công ty khởi nghiệp này trở thành chuỗi không gian làm việc chung có quy mô lớn nhất tại Việt Nam với tổng cộng 04 địa điểm trong toàn mạng lưới.

Những tưởng việc ra mắt thêm 02 địa điểm vào quý 3 sẽ là cái kết đẹp cho 1 năm vẻ vang của doanh nghiệp này, tuy nhiên chỉ hai tháng ngay sau đó, Toong tiếp tục đem tới sự một tin vui khác khiến nhiều người phải thán phúc: Bắt tay với tập đoàn bất động sản lớn tại Singapore – The CapitaLand xây dựng địa điểm thứ 5 tại Trung tâm thương mại The Oxygen, Quận 2, TPHCM và dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 3/2017.

Cột mốc này không chỉ đưa Toong chính thức trở thành nhà tiên phong phủ rộng mô hình không gian làm việc chung tại 03 thành phố lớn của Việt Nam, mà nó mở ra cơ hội cho các startup tiềm năng tại Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp lớn trên Thế giới.

Tính đến thời điểm này, Toong đã thu hút được gần 500 công ty và các cá nhân đến làm việc. Các gói dịch vụ tại đây rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu làm việc linh hoạt của từng người. Khách hàng có thể chọn lựa các gói theo tháng, với mức chi phí khoảng 1.900.000đ hoặc các gói làm việc theo ngày chỉ hơn 100.000đ.

Chi phí dành cho văn phòng riêng có mức giá chỉ từ 10 triệu đồng, bao gồm đầy đủ các dịch vụ tiện ích đi kèm như internet tốc độ cao, lễ tân, biển tên công ty, in ấn, điện nước,… và được sử dụng các không gian khác của Toong như phòng họp, phòng ngủ, phòng game, quầy bar,… Ngoài ra, là thành viên của Toong, khách hàng sẽ có cơ hội được tham gia rất nhiều sự kiện thú vị và bổ ích, gặp gỡ với các đối tác tiềm năng và các diễn giả có uy tín trong cộng đồng.

Dù khách hàng đang làm việc trong lĩnh vực nào, công ty nào, đến với Toong, khách hàng sẽ cảm nhận được sự đồng điệu và kết nối từ chính những người tưởng như xa lạ. Nói cách khác, làm việc tại Toong, khách hàng sẽ hiểu thế nào là “nơi thứ 2 sau nhà”.

