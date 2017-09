Từ một đứa trẻ bị ghẻ lạnh vì "khiếm khuyết", cô gái này đã trở thành nguồn cảm hứng cho triệu người

Từ đứa trẻ tự ti với vết chàm kín mặt...

Người phụ nữ đầy nghị lực đó chính là ca sĩ - nhạc sĩ người Malaysia, Rozella Marie. Sinh ra với vết chàm tím, hay còn gọi là vết mảng rượu chát lớn trên mặt, cuộc sống đối với cô quả thực là một cuộc chiến, với những người xung quanh và quan trọng hơn là với chính bản thân mình.

Vì vẻ về ngoài "khác biệt" mà khi nhỏ cô bé Rozella phải chịu không ít điều tiếng từ người đời. Khi đó, cô bé ngây thơ không hề nhận ra mình "khác lạ" cho đến tận khi đi học, bị bạn bè chỉ trỏ, bàn tán. Lớn lên một chút nữa, Rozella lại càng mặc cảm. Nhìn thấy con cứ ngày càng thu mình trong vỏ kén, bố mẹ cô đã tìm mọi loại sản phẩm và các liệu pháp điều trị hòng xóa đi vết chàm trên mặt Rozella.

Sinh ra với vết chàm tướng che gần như kín mặt, Rozella đã từng rất mặc cảm trước mọi người.

Mới 11 tuổi, cô bé Rozella đã phải tiêm mũi trắng da đầu tiên. Mũi tiêm khiến cô bé bị tổn thương rất nhiều vì nó càng xoáy sâu vào nỗi đau về cái mà người ta cho là "khác biệt" ở Rozella nhưng lại chả mang lại tác dụng gì. Vết chàm vẫn chẳng hề mờ đi.

Mặc dù cha mẹ hoàn toàn có ý tốt khi cố gắng giúp đỡ con theo cách tốt nhất mà họ biết nhưng vô tình phương thức đó lại khiến Rozella cảm thấy phải thay đổi ngoại hình mới có thể ngẩng đầu lên được.

"Thật quá đáng khi nói với một đứa trẻ rằng bản thân nó hiện tại chưa đủ tốt và muốn có ích hơn cho xã hội thì nó phải trở thành một con người khác. Tôi đã từng cảm thấy giống như vậy", Rozella chia sẻ.

Nhớ lại những ký ức tuổi thơ, Rozella vẫn không khỏi đau lòng. Đó là một lần khi lên 10, cô bé đã nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa cô ruột và mẹ. Họ đang trăn trở xem liệu việc trị liệu bằng laser có giúp vết chàm đó mất đi hay không. Sau này, khi lớn lên, cô thiếu nữ Rozella cũng từng phải nghe những lời nhận xét về ngoại hình khiến cô vô cùng tự ái từ phía những chàng trai. Họ nói rằng cô sẽ rất xinh xắn nếu không có vết bớt đó trên mặt. Rozella thú nhận câu nói này đã khiến cô như rơi xuống địa ngục và chẳng còn chút tự tin nào vào bản thân.

Nhưng vượt lên tất cả, cô đã học được cách yêu thương và chấp nhận bản thân.

... tới ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng khắp Malayisa

Rozella luôn canh cánh về ngoại hình của mình và lo lắng không biết người khác sẽ nhìn mình như thế nào. Cô sợ rằng sự khác biệt đó sẽ khiến cô bị ghẻ lạnh và bắt nạt nên gần như lúc nào cũng bị ám ảnh về khiếm khuyết của bản thân. Thế nhưng, may thay nhờ có niềm đam mê với âm nhạc mà cô đã tìm ra lối thoát cho riêng mình.

Bằng cách cố gắng theo đuổi ước mơ từ khi còn nhỏ là trở thành một ca sĩ mà Rozella bắt đầu học cách tự yêu thương mình hơn.

"Cho đến tận vài năm trước đây, tôi mới nhận ra không được làm điều mình yêu thích bất hạnh như thế nào. Cuối cùng tôi cũng quyết định phải đối mặt với nỗi sợ hãi và cho mình một cơ hội để thực hiện ước mơ vẫn ấp ủ bấy lâu. Bằng một cách nào đó, càng viết nhạc và biểu diễn nhiều thì tôi lại càng học được cách chấp nhận bản thân mình", nữ ca sĩ - nhạc sĩ truyền cảm hứng cho biết.

Từ một cô bé tự ti, Rozella đã trở thành một ca sĩ - nhạc sĩ có tiếng ở Malaysia.

Kể từ lần ra mắt trên sân khấu biểu diễn đầu tiên năm 2013 ở quê nhà Sabah trước khi chuyển lên Kuala Lumpur, những bài hát do Rozella sáng tác và trình diễn thường xuyên lọt vào Top 10 những bài hát lời Anh hay nhất Malaysia. Cô còn chính là chủ nhân của giải Tiger Jams 2016. Single mới nhất của cô, "Home to You" còn được ban nhạc Chvrches của Scotland chọn để remix. Bằng nỗ lực vươn lên và lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ, Rozella xứng đáng nhận được giải thưởng dành cho những người trẻ có thành tích nổi bật do chính nơi cô sinh ra và lớn lên trao tặng năm 2016.

Không chỉ vượt qua mặc cảm của bản thân và tìm được thành công trên con đường âm nhạc, năm 2015, Rozella và một người bạn còn bắt tay sáng lập ra một dự án thúc đẩy và truyền cảm hứng cho những người gặp các khiếm khuyết về da cũng như về thể xác, tinh thân hay tình cảm bị xã hội xa lánh hoặc khó chấp nhận. Đó là dự án True Complexion.

Rozella muốn tạo ra một nền tảng nơi những người có "khiếm khuyết" giống như cô cảm thấy thoải mái khi khác biệt và hạnh phúc với những gì thuộc về mình. Trang Facebook dự án cập nhật rất nhiều ảnh kèm theo câu chuyện về những con người đặc biệt đến từ mọi tầng lớp xã hội đã thành công trong việc truyền cảm hứng cho rất nhiều người Malaysia. Nhờ sự lan tỏa tích cực tới cộng đồng mà Rozella đã được mời tới TEDxYouth KL 2017 để kể lại câu chuyện của mình và True Complexion có cơ hội hợp tác với các tổ chức nhân đạo khác như Pink Ribbon Wellness Foundation, một tổ chức kêu gọi phòng chống ung thư vú.

Dự án True Complexion do cô sáng lập đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người gặp phải những "khiếm khuyết" bị xã hội coi là khó chấp nhận.

Nếu bạn nghĩ khi trưởng thành thì việc chấp nhận những "khiếm khuyết" của bản thân sẽ dễ dàng hơn thì có lẽ bạn đã nhầm rồi đấy. Gần đây nhất khi đi chợ, một thím bán hàng gặp Rozella đã chẳng ngần ngại khuyên cô nên đi phẫu thuật thẩm mỹ khi nhìn thấy vết bớt lớn trên mặt cô.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp thím đó và thím cũng không hề biết tôi đã phải trải qua biết bao lần trị liệu nhưng vẫn vô tư đưa ra nhận xét như thể biết tôi rất rõ vậy. Tôi đã lớn lên với những lời bình luận như vậy và đó chính là vấn đề", Rozella chia sẻ.

Ca sĩ - nhạc sĩ Rozella cho rằng thời buổi này, chúng ta đang thiếu đi sự liên kết thật sự giữa người và người, ngày càng ít thời gian để ngồi xuống bên nhau, thực sự lắng nghe và thấu hiểu điều mà người khác đang phải trải qua. Theo cô, chúng ta cần chấm dứt việc đưa ra những chuẩn mực về cái đẹp và đánh giá tất cả mọi người dựa trên chuẩn mực đó bởi một lời nhận xét vu vơ cũng có thể khiến cuộc đời một người rơi vào bể khổ.

"Tôi đã từng bị trầm cảm một thời gian dài và phải tới gặp bác sĩ tâm lý vì không thể tự mình vượt qua được. Bằng việc dạy con tự yêu thương, trân trọng những khiếm khuyết và sự khác biệt của mình, chúng ta có thể khiến xã hội này trở nên thấu hiểu hơn", Rozella lên tiếng.

Chấp nhận và yêu thương bản thân như bạn vốn có chính là bí quyết giúp Rozella vượt qua mặc cảm để tỏa sáng và sống có ích hơn với cộng đồng.

Rozella hi vọng dự án của mình sẽ giúp những người đang đấu tranh để chấp nhận những "khiếm khuyết" của bản thân tự cho mình một cơ hội để học cách yêu thương. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi thừa nhận mình có khuyết điểm và cũng chẳng có gì đáng xấu hổ khi yêu cầu được ai đó giúp đỡ.

"Chúng ta không cần lúc nào cũng phải tự mang gánh nặng của riêng mình thay vì chia sẻ nó. Điều này chắc chắn cần rất nhiều nỗ lực nhưng tin tôi đi, bạn sẽ thấy nỗ lực đó xứng đáng. Hãy luôn tin bản thân ta xứng đáng được hạnh phúc". Đó chính là lời khẳng định đã được chứng minh bằng cuộc đời và sự thành công của nữ ca sĩ - nhạc sĩ dũng cảm vượt lên mặc cảm về điểm "không hoàn hảo" của chính mình.

