Từ người chuyên đi thu mua tôm sứ đến ông chủ loạt siêu dự án tại Kiên Giang

Dự án khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia nằm trên vành đai ven biển dài 10 km, ôm trọn bờ biển Tây của TP Rạch Giá vừa được khởi công vào ngày 29/7 vừa qua. Dự án có quy mô 68,68 ha. Khi hoàn thành, dự án sẽ có trên 2.000 sản phẩm gồm nhà phố, shophouse, căn hộ, biệt thự. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 9.000 tỉ đồng gồm giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng 1.516 tỉ đồng, đầu tư công trình trên đất gần 6.500 tỉ đồng.

Dự án khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia.

Được biết, chủ đầu tư của dự án này là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Cường Kiên Giang, công ty thành viên của Phú Cường Group một ông trùm tại Kiên Giang và Đồng bằng Sông Cửu Long với 3 lĩnh vực chính phát triển đô thị, nhà ở tại TP.HCM và khu vực ĐBSCL; Đầu tư vào các dự án phát triển năng lượng tái tạo tại khu vực ĐBSCL; Cung ứng các dịch vụ vận tải du lịch, nhà hàng và khách sạn.

Tập đoàn Phú Cường được thành lập đầu năm 2009 với vai trò nhà đầu tư tài chính của các công ty thành viên trong tập đoàn, với tổng số vốn điều lệ hơn 3.500 tỷ đồng tương đương 170 triệu USD). Khởi đầu từ một doanh nghiệp chế biến thủy sản vừa và nhỏ những năm đầu thập niên 1990, công ty đã liên tục phát triển và trở thành một tập đoàn lớn với hơn 20 công ty thành viên hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề.



Chủ tịch Phú Cường là ông Nguyễn Việt Cường. Năm 2016 tên tuổi ông Cường từng được báo chí nhắc đến nhiều khi tổ chức tiệc cưới cho con gái 14 tỷ đồng trong bối cảnh ông vừa gửi đơn xin cứu xét khẩn cấp đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình về khoản nợ 1.325 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phú Cường.

Trong lĩnh vực BĐS, Phú Cường là chủ đầu tư hàng loạt dự án khu đô thị lớn tại Kiên Giang. Cụ thể, ngày 9/9/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang (thuộc Tập đoàn Phú Cường) đã chính thức khởi công Khu đô thị lấn biển Phú Cường trên diện tích 166ha, trải dài 3km dọc theo bờ biển Rạch Giá (Kiên Giang), với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, quy mô dự kiến thu hút khoảng 16.000 dân. Hiện dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hiện tại, Phú Cường Kiên Giang đang tiếp tục mở rộng đầu tư hai dự án Khu đô thị Phú Cường Phú Quý và Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia. Theo đó, Khu đô thị Phú Cường Phú Quý có quy mô 100ha, được phát triển định hình là khu đô thị sinh thái biển nằm phía Tây Nam của TP Rạch Giá. Phú Quý cũng là khu đô thị sinh thái biển và thương mại dịch vụ với mật độ mặt nước chiếm 30% trên tổng dự án.

Khu đô thị Phú Cường Phú Quý.

Với quy mô 68,68 ha, Phú Cường Hoàng Gia là công trình phức hợp lấn biển với các sản phẩm biệt thự, nhà phố, căn hộ, shophouse tọa lạc tại trục trung tâm hành chính mới tỉnh Kiên Giang.

Không chỉ đầu tư tại Kiên Giang, Phú Cường còn đẩy mạnh đầu tư vào TPHCM. Năm 2014, Tập đoàn Phú Cường xây dựng dự án Nhà ở Cán bộ - Chiến sỹ Chung cư Bộ Công an Tại TPHCM với quy mô là 3 block 1.274 căn hộ được đưa vào sử dụng năm 2016. Cuối năm 2016, 2 dự án nhà ở dành cho Công an TP. Hồ Chí Minh tại Quận 12 và Quận Thủ Đức được khởi công, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng 5.000 căn hộ dành cho cán bộ chiến sỹ công an mà Phú Cường đặt ra.

Đầu năm 2017, Phú Cường đưa vào khai thác tòa nhà văn phòng 8 tầng tại đường Đề Thám, Quận 1 với gần 3000 m2 sàn.





Hiện tại PCG đang xây dựng các kế hoạch và chiến lược để cùng TP.HCM thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng các khu chung cư cũ tại các quận trung tâm TP.HCM với tiêu chí, không chỉ là cải tạo xây mới các khu chung cư cũ mà chủ động đề xuất xây dựng các khu lưu trú dành cho người nghèo, người không có đủ điều kiện mua nhà.