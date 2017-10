Từ tiến sĩ Toán học bén duyên kinh doanh đến vị khách hàng trăm tỷ của tổ hợp giải trí lớn nhất Đà Nẵng

Từ tiến sĩ Toán học bén duyên làm kinh doanh

Từ một cậu học trò chuyên Toán xuất sắc của trường phổ thông 3A Hà Nội (nay là trường THPT Việt Đức), sau đó là sinh viên hạng ưu của khoa Toán trường đại học Tổng Hợp, ông Mai Huy Tân đã quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu toán học chuyên nghiệp. Năm 1986, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường đại học Tổng hợp Martin Luther, Đức. Ông Mai Huy Tân cũng là người nước ngoài đầu tiên của khoa đạt điểm xuất sắc (Summa cum laude) khi bảo vệ luận án.

Tiến sĩ Mai Huy Tân.

Đam mê là vậy, nhưng sau khi về nước, do ngã rẻ thời cuộc, Tiến sĩ Tân làm việc tại Trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật, với nhiệm vụ chính là dịch thuật và chọn lọc thông tin. “Như vậy từ anh tiến sĩ toán tôi trở thành thợ dịch. Tôi nghĩ với công việc này, chỉ cần sinh viên mới ra trường học ngoại ngữ làm được”, ông Tân nhớ lại.

Năm 1988 là một thời điểm rất khắc nghiệt của giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới. Trước quyết định tinh giảm một nửa nhân lực của cơ quan, tiến sĩ Tân tự nhũ rằng: “Tự cứu mình trước khi trời cứu!”. Với ý chí không ngừng vươn lên, tiến sĩ Tân đã làm rất nhiều việc như dịch thuật, viết sách…

Trong đó, công tác viết sách đã đem đến thành quả to lớn. Đầu tiên là cuốn sách dạy tiếng Đức cho người Việt do nhu cầu xuất khẩu lao động lúc này đang tăng cao. Thật bất ngờ khi cuốn sách bán hết và mang lại nguồn lợi lớn cho cơ quan. Liền lúc này, ông rút ra bài học đầu tiên về kinh doanh: Hãy sản xuất ra những thứ mà thị trường cần. Ngay sau đó, một cuốn sách nữa về marketing do Tiến sĩ Mai Huy Tân soạn thảo cũng được xuất bản và đem lại kết quả ngoài sức mong đợi.

Trong quá trình viết sách dạy tiếng Đức, ông có cơ hội làm việc và học hỏi kinh nghiệm quản lý với những đồng nghiệp người Đức. Sau đó, ông lập trung tâm giao lưu Việt - Đức. Đây là bước ngoặt để ông thành công trong nghề mới: kinh doanh.

Khoảng năm 1999, Công ty Thực phẩm Đức Việt ra đời. Ban đầu, công ty liên doanh Đức Việt với một nhà máy chế biến xúc xích ở tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2008, chuyển thành Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt chuyên sản xuất và cung cấp thực phẩm sạch vang tiếng thị trường. Năm 2016, Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt đã hoàn thành một thương vụ chuyển nhượng thành công với giá trị lên đến 30 triệu USD (tương đương 700 tỷ đồng).

“Tôi nhận ra khoa học là khoa học, cuộc sống đòi hỏi gì thì mình phấn đấu vì điều đó bằng chính nỗ lực của bản thân. Năm 1988 cũng là thời kỳ tôi chấm dứt 22 năm nghiên cứu khoa học thuần túy với toán học. Như vậy cuộc sống chuyển biến, từ người làm toán, đến 50 tuổi, không có điều kiện làm khoa học, tôi đã bắt tay vào làm công việc khác và đã thành công”, tiến sĩ Mai Huy Tân chia sẻ.

Đến vị khách hàng trăm tỷ của tổ hợp giải trí lớn nhất Đà Nẵng

Dù đạt được những thành tựu kinh doanh đáng nể, ở độ tuổi đã gần 70 như tiến sĩ Tân người ta hình dung ông sẽ nghỉ hưu và sống một cuộc đời an nhàn bên con cháu; nhưng niềm đam mê kinh doanh và sự cần mẫn, siêng năng vốn có đã khiến ông có một quyết định lớn.

“Tôi suy nghĩ, mình sẽ sử dụng những đồng tiền lao động sau một cuộc đời cần mẫn như thế nào cho có hiệu quả. Và lúc này, tôi đặt ra 5 tiêu chí để sử dụng hiệu quả thành quả làm việc của mình sau ngần ấy năm. Thứ nhất: giữ được giá trị của nguồn vốn; thứ hai: có được nguồn lợi nhuận hàng năm tốt hơn lãi suất mà Ngân hàng mang lại; thứ Ba: không quá vất vả như khi tôi khởi nghiệp kinh doanh ở tuổi 50; thứ Tư: con cháu có thể nối nghiệp và cuối cùng là Giá trị đầu tư phải được gia tăng trong tương lai”.

Từ 5 tiêu chí này, bất động sản du lịch đã trở thành điểm đến đầu tư của ông sau thành công trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn.

“Sau khi tìm hiểu rất kỹ và đối chiếu với những tiêu chuẩn đưa ra, tôi đã chọn tổ hợp giải trí Cocobay. Giữa thiên đường nghỉ dưỡng miền Trung với rất nhiều dự án giống nhau một theo mô típ được dựng sẵn: ăn, ngủ nghỉ và tịnh dưỡng, Cocobay đã để lại ấn tượng rất riêng cho tôi. Tôi có thể hình dung, chỉ 2-3 năm nữa, một tổ hợp du lịch giải trí sôi động, nhộn nhịp được hình thành nên. Sẽ có rất nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến Cocobay như cách họ tìm đến Las Vegas (Mỹ) để được lưu trú và vui chơi thỏa sức. Lợi nhuận đến từ 2 nguồn này mà Cocobay mang lại cho tôi sẽ là một con số rất lớn - Một con số mà tôi tin rằng nó khiến tôi hài lòng”.

Tổ hợp giải trí Cocobay Đà Nẵng.

Hàng trăm tỉ, đó chính là số tiền mà Tiến sĩ Mai Huy Tân đã chính thức bỏ ra để đầu tư các sản phẩm tại tổ hợp giải trí Cocobay Đà Nẵng.

Không chỉ những nhà đầu tư thứ cấp “khủng” như tiến sĩ Mai Huy Tân, Cocobay còn thuyết phục hàng loạt nhà đầu tư chuyên nghiệp khác. Sức giao dịch của tổ hợp này thuộc vào loại hàng đầu thị trường địa ốc Đà Nẵng khi cứ 10 căn được giao dịch thành công, Cocobay đã chiếm 4 căn.

Sức nóng Cocobay còn được lan tỏa nhiều hơn khi tổ hợp này đang chứng minh cho khách hàng thấy sự “thay da đổi thịt” từng ngày. Ngoài chuỗi Boutique Hotel đã đi vào vận hành, 2 tòa condotel đầu tiên là Coco Skyline Resort và Coco Ocean Resort cũng đã chính thức cất nóc, dự kiến đón khách vào tháng 4/2018.

Mới đây nhất, Cocobay cũng vừa giới thiệu ra thị trường tòa condotel hướng đến trẻ em Coco Wonderland Resort. Chủ đầu tư Empire Group cho biết, giá trị của ngành dịch vụ vui chơi, giải trí thiếu nhi trị giá hàng tỷ USD, nhưng những doanh nghiệp đầu tư bài bản cho dịch vụ này lại không nhiều. Chỉ cần Coco Wonderland Resort khai thác được 1% miếng bánh màu mỡ này cũng đã đủ thành công.