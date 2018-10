Từ việc The Coffee House nhận vài nghìn đơn hàng online mỗi ngày đến cuộc chiến "đẫm máu" trên thị trường giao đồ ăn của GrabFood, Now và Lala

Mô hình kinh doanh Online-to-Offline (O2O) là một mô hình khá phức tạp. Hiểu đơn giản, The Coffee House là một chuỗi cà phê với khoảng 80 cửa hàng. Việc bán cà phê tại 80 cửa hàng vật lý của họ đó là kinh doanh Offline. Còn việc bán cà phê qua các kênh online của chính họ và của đối tác như Lala.vn là bán Online.

Tất cả những đơn vị trung gian hỗ trợ The Coffee House và các đơn vị cung cấp sản phẩm/dịch vụ tới người dùng cuối khác - như GrabFood, Now, Lala.vn, Ahamove, Giao hàng Nhanh… - là những đơn vị kinh doanh theo mô hình O2O - một hệ sinh thái trung gian nhằm thu hút/hỗ trợ người dùng online sử dụng sản phẩm/dịch vụ offline.

"Tổng đơn hàng online của The Coffee House có thể lên tới vài nghìn đơn mỗi ngày, mỗi đơn có thể tới vài cốc", ông Trường Nguyễn - Cofounder kiêm CEO của Ahamove - đơn vị giao vận trực thuộc Scommerce, đơn vị nằm trong hệ thống đầu tư của Seedcom cùng với The Coffee House cho biết.

Food đang là mảng "đẫm máu" nhất trong lĩnh vực O2O

Deliveroo - một Startup trong lĩnh vực giao đồ ăn hiện đang là đối thủ chính của UberEats - mới đây được định giá 2 tỷ USD.

Ở mô hình Online, 80 cửa hàng The Coffee House trở thành "bếp pha chế", hay "nhà kho" - nơi các đối tác giao vận đến lấy hàng và giao tới tay người dùng

"Ngành có vẻ đang "đẫm máu" nhất là Food (giao đồ ăn) thì có rất nhiều tay chơi với Foody, GrabFood …", ông Khôi Nguyễn - Founder kiêm CEO Wefit đưa ra nhận định tại sự kiện Vietnam Frontier Summit mới đây.

Theo chia sẻ của ông Trường, với trường hợp của The Coffee House, ở mô hình bán Offline, 80 cửa hàng của DN này là 80 điểm bán hàng. Ở mô hình bán Online, các cửa hàng kia trở thành "bếp pha chế", hay "nhà kho" - nơi các đối tác giao vận như Ahamove đến lấy hàng và chuyển tới tay người dùng cuối trong 20 - 25 phút.

Giao đồ ăn là mảng kinh doanh được McKinsey tính toán ở mức 100 tỷ USD, tương đương 1% tổng thị trường kinh doanh thực phẩm. Trong đó, những tay chơi sừng sỏ trên thế giới có thể kể đến UberEats - từng tuyên bố mang về doanh thu 3 tỷ USD và Deliveroo - ứng dụng giao đồ ăn có phạm vi hoạt động tại 200 thành phố trải dài từ châu Âu, Trung Đông đến châu Á và Australia mới đây được định giá 2 tỷ USD.

Tại Việt Nam, tay chơi nổi trội nhất trong mảng Food có Now (trực thuộc Foody), GrabFood với lợi thế hàng trăm nghìn tài xế công nghệ cũng vừa có màn ra mắt chính thức đầu tuần trước, và Lala.vn - nền tảng gọi món kết hợp với đội ngũ giao hàng của Ahamove trong hệ sinh thái SCommerce.

Mỗi một đơn vị đặt món đều có list nhà hàng riêng biệt. Ví như The Coffee House chỉ xuất hiện trên App của Lala.vn, không tìm thấy trên Now và GrabFood, trong khi đó thương hiệu cà phê Highlands Coffee lại xuất hiện trên cả Now và GrabFood nhưng chưa góp mặt trên Lala.

"Chúng tôi khá may mắn là ngành fitness không có đối thủ. Một ngành nữa tôi nghĩ sẽ "đẫm máu" sau Food, là ngành Beauty (Chăm sóc sắc đẹp). Đây cũng là một trong những ngành lớn mà các nhà cung cấp dịch vụ cũng rất nhiều", Founder Wefit nhìn nhận.

Điểm hạn chế của O2O: Trừ Bán lẻ và Food, thị trường còn manh mún chưa có nhiều tay chơi

Nhìn nhận về thị trường O2O của Việt Nam, CEO Ahamove nhìn nhận các đơn vị O2O thường tập hợp với nhau thành những hệ sinh thái. Ví như trong ngành bán lẻ, hệ sinh thái rót vốn của Tập đoàn SEA gồm Shopee (thương mại điện tử), Foody (review nhà hàng/quán cà phê), Delivery Now (giao hàng thực phẩm), Airpay (thanh toán điện tử), Ocha (ứng dụng hỗ trợ quản lý nhà hàng)…

Hay như trong mảng đầu tư của Seedcom, F&B có The Coffee House, Phở Ông Hùng, nông nghiệp có Cầu Đất Farm (nay đã thuộc sở hữu của The Coffee House), thương mại điện tử có chuỗi thời trang giày Juno, Haravan, giao vận có Giao hàng Nhanh (nay là SCommerce)…

Ông Khôi Nguyễn - Founder kiêm CEO Wefit thì cho rằng trừ mảng thương mại điện tử và giao đồ ăn, các mảng khác trong lĩnh vực O2O thì ở Việt Nam chưa có nhiều tay chơi.

"Để tham gia vào lĩnh vực O2O, cơ bản phải chọn được sản phẩm/dịch vụ offline có nhu cầu lên online. Trong khi đó, một thực tế là ở Việt Nam chưa có quá nhiều ngành đủ lớn để có thể tham gia", ông Khôi nói.

Bên cạnh đó, CEO của Startup kết nối với phòng tập và các trung tâm chăm sóc sắc đẹp cho rằng hầu hết các đơn vị kinh doanh dịch vụ offline ở Việt Nam hầu như là các đơn vị truyền thống, đa phần là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, và mang tính chất hộ gia đình.

"Nhiều đơn vị trong số họ không có khả năng xuất hóa đơn, thậm chí liên quan đến dòng tiền, khả năng cung cấp dịch vụ… Ví như một cô bán phở ngày nào cũng đủ khách, thì khó có nhu cầu cần thêm lượng khách online nữa vì năng lực không đủ để đáp ứng nếu có nguồn cầu thêm", Khôi phân tích.

Một số điểm hạn chế tiềm năng của mô hình O2O nữa được đưa ra là hạn chế về hạ tầng logistics và thanh toán online.

Hiện 15% giao dịch tại Wefit là online - một tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, cả thị trường tương đối bị xoáy theo phương pháp thanh toán COD do phương pháp nhận hàng/dịch vụ rồi mới trả tiền mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng.