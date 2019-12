Tuần 16-20/12: Thận trọng trong tuần cơ cấu ETFs và đáo hạn phái sinh tháng 12

Tuần giao dịch 9-13/12 diễn ra với những thông tin tích cực từ thị trường quốc tế. Cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2019 của FED đã thông qua việc không thay đổi lãi suất và hàm ý không điều chỉnh trong năm 2020 khi lạm phát thấp kéo dài.

Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc cũng được thông qua bao gồm việc dỡ bỏ một số khoản thuế với hàng hóa Trung Quốc và tạm dừng áp thuế bổ sung từ ngày 15/12. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã đồng ý mua 40 tỷ USD hàng hóa nông sản Mỹ, nhưng vẫn thấp hơn mức Mỹ mong muốn. Đón nhận những thông tin này, chỉ số Dow Jones đã vượt mốc 28.000 điểm, qua đó tác động tích cực tới TTCK toàn cầu, bao gồm thị trường Việt Nam.

Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index dừng tại 966,18 điểm, tăng nhẹ 0,27% so với tuần trước đó. Đà tăng của thị trường được dẫn dắt bởi các cổ phiếu ngân hàng, tiêu biểu là bộ 3 VCB, BID, CTG.

Dù vậy, thanh khoản tuần qua khá thấp với giá trị khớp lệnh bình quân HoSE chỉ đạt 3.002 tỷ đồng/phiên, giảm 9% so với tuần trước đó. Việc thị trường hồi phục nhưng thanh khoản ở mức thấp cho thấy tâm lý giới đầu tư vẫn khá thận trọng.

Giao dịch khối ngoại cũng diễn ra không thực sự tích cực khi họ tiếp tục bán ròng gần 540 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực bán tập trung vào các cổ phiếu như MSN (187 tỷ đồng), VHM (171 tỷ đồng), VIC (56 tỷ đồng)…

Dòng vốn ETFs tuần qua tiếp tục chững lại. Ngoại trừ VFMVN30 ETF phát hành được 1,4 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 21 tỷ đồng, các quỹ ETFs khác như VNM ETF, FTSE Vietnam ETF, ishare MSCI Frontier 100 ETF, Premia MSCI Vietnam ETF…đều không có biến động về dòng vốn.

Giá dầu thế giới có tuần hồi phục mạnh nhờ triển vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung, cũng như việc công ty dầu mỏ lớn nhất Aramco chính thức lên sàn chứng khoán. Kết phiên giao dịch 13/12, giá dầu WTI lên mốc 59,76 USD/thùng, tăng nhẹ 1,15% so với tuần trước đó. Dù vậy, diễn biến nhóm cổ phiếu dầu khí trong nước nhìn chung vẫn khá ảm đạm.

Thận trọng trong tuần cơ cấu ETFs và đáo hạn phái sinh

Trong tuần giao dịch 16-20/12, thị trường sẽ không có quá nhiều thông tin hỗ trợ. Tín hiệu khả quan từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung có thể mang đến những tác động tích cực về mặt tâm lý giới đầu tư trong những phiên đầu tuần. Dù vậy, trong bối cảnh khối ngoại vẫn bán ròng khá mạnh có thể khiến sự thận trọng trở lại.

Bên cạnh đó, trong tuần sẽ diễn ra hoạt động cơ cấu danh mục của 2 quỹ VNM ETF và FTSE Vietnam ETF. Thống kê cho thấy thị trường thường khá giằng co, thận trọng trong tuần cơ cấu danh mục. Ngoài ra, ngày 19/12 cũng sẽ đáo hạn HĐTL tháng 12. Những tháng gần đây, thị trường thường biến động khó lường trong ngày đáo hạn phái sinh, do đó diễn biến thị trường tuần tới nhiều khả năng nghiêng về kịch bản tiếp tục giằng co.

Đánh giá về xu hướng thị trường tuần này (16-20/12), CTCK Bảo Việt (BVSC) dự báo thị trường sẽ biến động tương đối khó lường khi có nhiều sự kiện sẽ diễn ra như đáo hạn hợp đồng tương lại tháng 12 hay hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng 955-971 điểm.

BVSC cho rằng chỉ số vẫn cần vượt qua vùng kháng cự 970-971 điểm để có thể hoàn thiện mẫu hình 2 đáy nhỏ và bước vào nhịp hồi phục với độ tin cậy cao hơn. Tuy vậy, BVSC cũng lưu ý đến kịch bản thị trường sẽ có biến động theo hướng bất lợi trong những phiên cuối tuần và có thể lui về kiểm định các vùng hỗ trợ 951-955 điểm một lần nữa.

Cũng có cái nhìn thận trọng, CTCK SHS dự báo VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục với mục tiêu là vùng kháng cự trong khoảng 970-980 điểm (MA20-MA200). Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục trước đó và có thể cân nhắc giải ngân thêm nếu như thị trường có những nhịp test lại ngưỡng hỗ trợ 940 điểm (đáy tháng 6/2019). Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua thêm trong vùng giá này và có thể canh bán ra nếu thị trường có những nhịp tiến vào vùng 970-980 điểm (MA20-MA200).