Tuần giao dịch đầu tháng 10: Chờ đợi thông tin KQKD quý 3, Vn-Index hướng tới vùng 1.025 – 1.050 điểm?

Tiếp nối tín hiệu tích cực thời gian gần đây, tuần giao dịch cuối tháng 9 tiếp tục ghi nhận sự bứt phá của TTCK Việt Nam. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 9, chỉ số Vn-Index dừng tại 1.017,13 điểm, tăng 1,41% so với tuần trước đó. Tính chung trong tháng 9, Vn-Index tăng 2,8% và là tháng tăng điểm thứ 2 liên tiếp.

Mặc dù gặp cản tại vùng 1.020 điểm nhưng nhìn chung tuần qua giao dịch vẫn khá tích cực. Đà tăng của thị trường lan tỏa tốt với nhiều nhóm ngành tăng điểm như dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thủy sản…

Vn-Index tăng trưởng tốt trong tháng 9

Trong tuần qua, thông tin FTSE Russell đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 đã mang đến tác động tích cực tới thị trường chung và là tiền đề để vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong năm sau.

Thanh khoản tuần qua sụt giảm nhẹ khoảng 5% so với tuần trước đó nhưng vẫn ở mức khá cao với giá trị khớp lệnh bình quân HoSE đạt 4.315 tỷ đồng/phiên. Cần lưu ý, thanh khoản tuần trước đó tăng mạnh một phần đến từ hoạt động cơ cấu danh mục ETFs, do đó mức thanh khoản tuần vừa qua là khá tốt.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi họ mua ròng hơn 450 tỷ đồng trên toàn thị trường. Việc khối ngoại liên tiếp mua ròng những tuần gần đây đang hỗ trợ không nhỏ cho xu hướng tăng trưởng.

Quỹ ETF nội VFMVN30 ETF cũng phát hành thêm 1 triệu chứng chỉ quỹ trong tuần qua, tương ứng 16 tỷ đồng, qua đó nâng tổng lượng chứng chỉ quỹ lên 272,5 triệu. Việc quỹ ETF nội liên tục hút tiền thời gian qua cũng là yếu tố tích cực hỗ trợ đà tăng của thị trường.

Số liệu kinh tế vĩ mô cũng đang phát đi nhiều tín hiệu tích cực. GDP riêng trong quý 3 tăng 6,88% so với cùng kỳ năm trước. Mức này tuy thấp hơn mức 7,45% của quý 1 nhưng cao hơn mức tăng 6,73% của quý 2, cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng và xóa đi lo ngại về xu hướng GDP quý sau tăng thấp hơn so với quý trước trong năm nay. Tính chung 9 tháng năm 2018, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây.

Vn-Index hướng tới vùng 1.025 – 1.050 điểm trong tuần đầu tháng 10?

Trong tuần đầu tháng 10, thông tin về KQKD sơ bộ quý 3 của một số công ty niêm yết sẽ dần hé lộ và đây là những yếu tố sẽ hỗ trợ thị trường trong vài tuần tới. Bên cạnh đó, giao dịch khối ngoại và khả năng "hút vốn" của các quỹ ETFs cũng tác động đáng kể tới tâm lý giới đầu tư.

Giá dầu Thế giới đang trên đà hồi phục mạnh. Cuối tuần vừa qua, giá dầu Brent đã lên sát mốc 83 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng 4 năm qua sẽ tác động tích cực tới nhóm cổ phiếu dầu khí, từ đó lan tỏa tới thị trường chung.

Giá dầu Brent lên mức cao nhất trong vòng 4 năm

Những thông tin từ tuần trước như việc được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE Russell hay GDP tăng trưởng tích cực vẫn sẽ mang đến hiệu ứng tích cực trong tuần sau.

Đánh giá về diễn biến thị trường, CTCK SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về tăng nhiều hơn. SHS dự báo trong tuần giao dịch tiếp theo (1/10-5/10), Vn-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm với mục tiêu gần nhất là ngưỡng kháng cự 1.025 điểm (MA200 ngày). Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi trong giai đoạn này và chỉ nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức trên trung bình để dễ dàng phản ứng với diễn biến của thị trường chung. Nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có thể tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt trong danh mục và triển vọng tăng trưởng tích cực.

Cũng có cái nhìn tích cực, CTCK BSC đánh giá Vn-Index vẫn đang củng cố giá và hướng tới vùng kháng cự ngắn hạn tại 1.020 và 1.050 điểm. Diễn biến rung lắc sớm xảy ra ở các vùng kháng cự dù vậy chưa là trở ngại cho đà tăng điểm của các chỉ số trước mùa công bố KQKD quý 3.