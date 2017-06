Tuần mới có đến 9 mã chứng khoán với gần 190 triệu cổ phiếu chào sàn

Tuần mới từ 5/6 đến 9/6/2017, 2 sàn giao dịch HoSE và UpCOM sẽ đón nhận 9 mã cổ phiếu mới với tổng cộng gần 190 triệu cổ phiếu mới chào sàn. Tổng giá trị vốn hóa gần 2.100 tỷ đồng.

Trong 9 mã cổ phiếu chào sàn tuần tới, duy nhất CTCP Đầu tư Everland (EVG) sẽ niêm yết trên HoSE, 8 mã còn lại đều đăng ký giao dịch trên UpCOM.

CTCP Đầu tư Everland (EVG)

Toàn bộ 30 triệu cổ phiếu EVG tương ứng vốn điều lệ 300 tỷ đồng của Everland chính thức lên sàn HoSE vào ngày 8/6 với giá tham chiếu 11.800 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên 20%.

Everland hiện sở hữu hệ thống siêu thị đá ốp lát và sản phẩm nội thất cao cấp mang thương hiệu Luxury Houses, đồng thời làm đại lý phân phối các sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp, các loại gạch ceramics, kính xây dựng, gỗ lát sàn… Công ty hiện được UBND thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe cao tầng tại công viên Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APFCO - APF).

Trong số 8 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UpCOM, có cổ phiếu APF của CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi. Đây là doanh nghiệp thường được nhắc đến hàng năm thường xuyên trả cổ tức cao. Năm 2015 công ty thanh toán cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 66,2%, còn năm 2016 cũng trả tổng tỷ lệ 50,2%.

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu hơn 12,23 tỷ đồng. Quá trình tăng vốn, lần gần đây nhất tháng 12/2014 công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ lên gần 109 tỷ đồng như hiện nay. Từ đó đến nay công ty chưa tiến hành tăng vốn điều lệ.

Tính đến 30/7/2017, APFCO có 2 cổ đông lớn duy nhất đều là các cá nhân – đó là ông Võ Văn Danh, Chủ tịch HĐQT, sở hữu 5,74% vốn và ông Vũ Lam Sơn nắm giữ 6,19% vốn điều lệ.

APFCO hoạt động chính trong ngành sản xuất tinh bột sắn và cồn Ethanol. Năm 2016, doanh thu APFCO đạt hơn 2.844 tỷ đồng, giảm sút 13% so với năm 2015 – nguyên nhân giảm do giá hàng nông sản trên thế giới và khu vực liên tục giảm. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 79 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 74 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS)

CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh. Tiền thân của doanh nghiệp này là công trường xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1995. Công ty đã tiến hành IPO đưa 980.000 cổ phần ra chào bán lần đầu ra công chúng từ gần 12 năm trước – tháng 9/2005 với giá bán bình quân 10.014 đồng/cổ phần.

Lần gần đây nhất – tháng 5/2014 - công ty tiến hành tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng và từ đó đến nay chưa tăng vốn điều lệ. Hiện Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP và một cá nhân là ông Nguyễn Văn Hiền đang là 2 cổ đông lớn duy nhất sở hữu lần lượt 39,33% và 7,07% vốn điều lệ công ty.

Sau gần 12 năm tiến hành IPO, Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đưa 8 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn từ 5/6 tới đây với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên 20.000 đồng/cổ phần.

CTCP Bột Mỳ Vinafood 1 (BMV)

Bột mỳ Vinafood 1 được chuyển đổi từ Công ty Bột mỳ Vinafood 1 vào năm 2015, công ty có 2 nhà máy trực thuộc là Nhà máy Bột mì Hưng Quang tại Thành phố Vinh – Nghệ An và Nhà máy bột mì Bảo Phước tại Khu công nghiệp mới Đình Vũ – Hải Phòng.

Bột mỳ Vinafood 1 tiến hành IPO bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài hồi tháng 10/2016. Phiên IPO không thành công như mong đợi khi đưa gần 8,23 triệu cổ phần ra chào bán với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu, nhưng kết quả có 9 nhà đầu tư tham gia đăng ký mua tổng cộng 331.000 cổ phần, chiếm khoảng 4% tổng số cổ phần mang ra đấu giá. Giá đấu thành công 10.000 đồng/cổ phần.

Cơ cấu doanh thu, nguồn thu chính của công ty đến từ bột mỳ và cám mỳ, chiếm tỷ trọng khoảng 81% tổng doanh thu. Doanh thu từ lúa mỳ chiếm 11,8%, còn gạo chỉ đóng góp 6,5% tổng doanh thu.

Toàn bộ 24,2 triệu cổ phiếu BMV của công ty sẽ chính thức giao dịch trên UpCOM từ 6/6 tới đây với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng công ty Licogi (LIC)

Tổng công ty Licogi sẽ chính thức đưa toàn bộ 90 triệu cổ phiếu LIC lên giao dịch trên UpCOM từ 5/6 tới đây với giá tham chiếu chỉ 4.900 đồng/cổ phiếu. Trong số 90 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, hiện có đến 31,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược đang trong diện bị hạn chế giao dịch đến 2020. Bên cạnh đó còn 234.100 cổ phiếu của các cổ đông khác cũng đang trong diện bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Licogi tiến hành IPO đưa 21,3 triệu cổ phần ra đấu giá lần đầu ra công chúng với giá khởi điểm 10.000 đồng. Toàn bộ số cổ phần đã được nhà đầu tư mua hết với giá đấu bình quân 10.006 đồng/cổ phần. Sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của Licogi là 900 tỷ đồng – tương ứng 90 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Cơ cấu cổ đông của Licogi hiện cũng khá cô đọng khi Bộ Xây dựng nắm giữ 40,71% vốn; Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường sở hữu 22,24% vốn và Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Khu Đông nắm giữ 35% vốn. Riêng 3 cổ đông lớn này đã chiếm 97,95% vốn điều lệ công ty. Bên cạnh đó, cổ phần của cổ đông chiến lược - Công ty Kinh Đầu tư Kinh doanh Khu Đông vẫn đang bị hạn chế giao dịch đến năm 2020.

Cũng trong ngày 5/6, sàn UpCOM sẽ đón nhận thêm gần 4,3 triệu cổ phiếu THU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 12.500 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VBH của Điện tử Hòa Bình

Không chỉ những mã mới, tuần tới nhà đầu tư sẽ chứng kiến “sự trở lại” của 2,9 triệu cổ phiếu VBH của Điện tử Hòa Bình. Cổ phiếu VBH đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên HNX từ 26/5/2017 do kết quả kinh doanh thu lỗ 3 năm liên tiếp 2014, 2015, 2016.

Cổ phiếu VBH sẽ giao dịch trên UpCOM từ 5/6 tới đây với giá tham chiếu 20.900 đồng/cổ phiếu.

Ngoài VBH của Điện từ Hòa Bình, thì 15 triệu cổ phiếu VFR của Vận tải và Thuê tàu cũng đăng ký giao dịch trên UpCOM từ 9/6 với giá tham chiếu 9.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VFR vừa bị hủy niêm yết trên HNX từ 2/6/2017 vừa qua do có kết quả kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp 2014, 2015, 2016.

Toàn bộ 4,5 triệu cổ phiếu SDY của CTCP Sông Đà Yaly cũng đăng ký giao dịch trên UpCOM từ 9/6 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 7.700 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, cổ phiếu SDY đã bị hủy niêm yết trên HNX từ do tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tính đến 31/12/2016 trên BCTC kiểm toán năm 2016.

