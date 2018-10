Tuborg Open 2018 - Dự án âm nhạc quốc tế đặc sắc dành cho giới trẻ vào tháng 10

Sự kết hợp của các tài năng âm nhạc

Âm nhạc từ bao lâu nay luôn được xem là “nhịp cầu” giúp gắn kết con người, là thứ ngôn ngữ chung mà thông qua đó, chúng ta có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến với nhau. Đặc biệt, âm nhạc sẽ càng thăng hoa và kết nối người nghe một cách mạnh mẽ khi được tạo ra từ những nghệ sĩ có cùng chung nhịp đập cảm xúc.

Không khó để điểm danh những bản hit đã làm dậy sóng hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu, phần lớn đều bắt nguồn từ sự cộng tác giữa các nghệ sĩ tài năng. Ví dụ sự kết hợp của những DJ – producer đầy phong cách cùng các ca sĩ có chất giọng và “gu” riêng đã cho ra các tuyệt phẩm như “Don’t look down” - Martin Garrix & Usher, “Where are you now” - Shrillex & Diplo cùng Justin Bieber, “Stay” – Zedd & Alessia Cara…

Đặc biệt, một tên tuổi đang nổi lên là Diplo – chàng nghệ sĩ sinh năm 1978 được bình chọn là “Nghệ sĩ quyền lực nhất” trong giới EDM. Đây là tác giả giấu mặt phía sau hàng loạt bản remix đáng nhớ cho các ca sĩ hàng đầu thế giới như Britney Spears, Snoop Dogg, No Doubt, Gwen Stefani, Justin Bieber, Beyonce, CL và G-Dragon. Năm 2015, bản hit "Lean on" do Diplo hợp tác cùng ca sĩ người Đan Mạch MØ là ca khúc EDM đầu tiên đạt được 2 tỷ lượt xem trên Youtube và đạt số lượt stream đứng đầu mọi thời đại trên Spotify. Tháng 10 này, Diplo hứa hẹn sẽ tiếp tục khuynh đảo cộng đồng “tín đồ” âm nhạc kết hợp cùng nữ ca sĩ Đan Mạch MØ trong dự án âm nhạc quốc tế Tuborg Open 2018.

Dự án quốc tế "đổ bộ" vào Việt Nam

"Ơn giời! Tuborg Open cũng đã đến Việt Nam!" – đây có lẽ là câu nói mà nhiều fan âm nhạc tại Việt Nam, đặc biệt là những tín đồ đam mê tìm kiếm “nguồn cảm xúc mới” phải thốt lên. Bởi lẽ, bộ đôi tài năng Diplo và MØ sẽ cho ra đời ca khúc hit EDM trong dự án âm nhạc Tuborg Open 2018. “Đổ bộ” vào thị trường Việt Nam, ca khúc chủ đề “Stay Open” do cặp đôi nghệ sĩ quốc tế sản xuất sẽ được thể hiện qua sự góp giọng của nữ ca sĩ cá tính Tóc Tiên.

Vì sao lại là Tóc Tiên? Có thể nói, từ sau khi trở về Việt Nam, Tóc Tiên đã “lột xác” ngoạn mục trong cá tính âm nhạc. Trong mắt khán giả, Tóc Tiên giờ đây là một biểu tượng cực kỳ “high fashion” với mái tóc pixie thời thượng. Mọi thứ ở Tiên luôn là những gì cuốn hút nhất, được ứng dụng đầy tinh tế và cực kỳ “có gu”. Tuy vậy, sự thay đổi về ngoại hình và phong cách thời trang vẫn chưa "thấm tháp" là bao so với cá tính âm nhạc mới mẻ và tràn đầy năng lượng. Sau khi tham gia chương trình "The Remix", Tóc Tiên đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho giới trẻ khi trình bày những ca khúc bắt tai, dễ gây nghiện nhưng cũng cực kỳ văn minh. Từ đó, cô ca sĩ "trường chuyên" ngày nào đã và đang dần khẳng định vị trí riêng của mình tại thị trường âm nhạc Việt.

“Stay Open” là dự án quốc tế mang đậm cá tính và “chất chơi” của giới trẻ.

Với những lý do trên, Tóc Tiên đã trở thành gương mặt được lựa chọn để thể hiện ca khúc chủ đề của Tuborg Open 2018 do cặp đôi nghệ sĩ quốc tế Diplo và MØ sáng tác. Không giấu nổi niềm hào hứng tột bậc của mình, Tóc Tiên đã chia sẻ: "Thông qua những ca từ đẹp đẽ và thông điệp ý nghĩa, Tiên tin rằng âm nhạc ngoài là “nhịp cầu” kết nối mọi người lại với nhau, nó còn là “công cụ” giúp thế hệ trẻ mở rộng lòng mình đón nhận cái mới. Đối với Tiên, dự án Tuborg Open sắp tới đây sẽ là sự trải nghiệm khác biệt, là nguồn năng lượng mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ mang đến nguồn cảm hứng bất tận, góp phần phong phú hơn đời sống của giới trẻ với thông điệp sống hết mình để “Open For Fun”."

Trên thị trường âm nhạc quốc tế, dự án Tuborg Open là điểm giao hoàn hảo của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng trên khắp thế giới với trái tim sôi sục khao khát trải nghiệm cái mới. Với ca khúc chủ đề sắp sửa trình làng "Stay Open", một "siêu phẩm" hứa hẹn khiến bạn bùng nổ các giác quan với giai điệu cực chất cùng phần hoà thanh, phối khí tuyệt vời! Bài hát với châm ngôn "gọi thanh xuân làm những điều chưa từng mơ" chắc chắn sẽ "đánh gục" và "càn quét" triệu trái tim yêu thích âm nhạc ở Việt Nam.

"Đâu cần hẹn trước, cứ vui đi. Tuổi trẻ có bao lâu! Tiếc gì?" (Trích ca khúc "Stay Open")

Với chất xúc tác là men bia tuyệt hảo hòa quyện cùng âm nhạc vời, còn gì thú vị hơn khi được bật nắp bia Tuborg độc đáo trong tiếng nhạc sôi sục để chúng ta mở lòng ra, sống trọn vẹn những giây phút nồng nhiệt nhất và đánh thức bản lĩnh của tuổi trẻ!