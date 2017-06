Tưng bừng khai trương cửa hàng thời trang Old Navy đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 09/06/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, thương hiệu thời trang toàn cầu - Old Navy đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Cửa hàng Old Navy tọa lạc ngay Trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi, mang đến đa dạng thiết kế thời trang đậm phong cách Mỹ cho mọi thành viên trong gia đình với mức giá hợp lý và không gian mua sắm độc đáo. Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động thú vị thu hút hàng trăm khách hàng đến tham gia và mua sắm từ rất sớm để có cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn từ thương hiệu.

Ngài Roy Hunt - Phó Chủ tịch cấp cao Khối Nhượng quyền của Tập đoàn Gap Inc. và ông Louis Nguyễn – Phó chủ tịch kiêm phát triển kinh doanh công ty ACFC & CMFC phát biểu trong sự kiện khai trương cửa hàng. Ngài Roy Hunt chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi tham dự sự kiện khai trương cửa hàng đầu tiên của Old Navy tại Việt Nam. Cửa hàng này đại diện cho những giá trị tốt đẹp nhất của thương hiệu và tôi tin rằng khách hàng sẽ có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời tại đây!”

Đại diện thương hiệu Old Navy, tập đoàn IPP, công ty ACFC & CMFC - nhà phân phối nhãn hàng tại Việt Nam cùng cắt băng khánh thành cửa hàng.

Bên trong cửa hàng Old Navy ngày khai trương – nơi khách hàng tìm kiếm các thiết kế cho cả gia đình trong BST Hè mới nhất và trải nghiệm không gian mua sắm thú vị, đầy niềm vui.

Giới thiệu Old Navy

Old Navy là thương hiệu trang phục và phụ kiện toàn cầu, mang các thiết kế đậm phong cách Mỹ hiện đại đến với từng gia đình. Là thương hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Gap Inc. (mã giao dịch chứng khoán NYSE: GPS) có trụ sở đặt tại San Francisco, Old Navy tạo nên không gian mua sắm năng động, thú vị cho khách hàng thông qua hệ thống hơn 1000 cửa hàng trên toàn thế giới. Tham khảo thêm thông tin tại www.oldnavy.com.

Việt Nam là thị trường thứ bảy Old Navy lựa chọn để mở rộng hoạt động nhượng quyền thương hiệu. Vào tháng 3/2014, thương hiệu đã khai trương cửa hàng nhượng quyền đầu tiên tại Philippines, sau đó tiếp tục mở cửa hàng tại Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, UAE, Indonesia và Malaysia. Thương hiệu chuyển hướng đi sâu vào thị trường Đông Nam Á - khu vực mà Gap và Banana Republic đã phát triển thành công kể từ khi ra mắt vào năm 2007.

Giới thiệu ACFC & CMFC

ACFC & CMFC - hai công ty con thuộc Imex Pan Pacific (IPP) Group, là nhà phân phối và quản lý thương hiệu hàng đầu với mạng lưới phân phối và bán lẻ rộng khắp, cung cấp đầy đủ dịch vụ quản lý bán lẻ trong nước. ACFC & CMFC chuyên phân phối các thương hiệu cao cấp thế giới trong lĩnh vực thời trang, du lịch và thể thao vào thị trường Việt Nam như Nike, Gap, Banana Republic, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, Diesel và Mango. ACFC & CMFC là đối tác hàng đầu trong khu vực với hệ thống hơn 100 cửa hàng và danh sách 300.000 khách VIP trên toàn quốc.

Địa chỉ cửa hàng Old Navy tại Việt Nam: Unit 50-51, Floor B1, Vincom Center Đồng Khởi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh Fanpage: https://www.facebook.com/oldnavyvn/ Website: http://oldnavy.com/vn.

A.D

Theo Nhịp sống kinh tế