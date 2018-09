Tung tin mua lá cà phê tươi 50.000 đồng/kg là để... câu like

Ngày 24-9, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau khi nắm được thông tin trên trang cá nhân với nội dung, thương lái đang mua lá cà phê trên địa bàn với giá 50.000 đồng/kg, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Liên Đầm vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trước đó, vào chiều 22-9, trên trang Facebook Huệ Minh đã đăng tải đoạn clip dài 30 giây, quay cảnh một đống lá cà phê tươi. Trong clip, giọng một phụ nữ nói: "Hôm nay có nhu cầu mua lá cà phê, bà con có lá cà phê bán. Bữa nay lá cà phê còn đắt hơn cả hột cà phê, năm chục ngàn một ký. Huệ Minh đã bứt lá cà phê vô và chuẩn bị bán đây cả nhà ạ. Ai có nhu cầu bán lá cà phê năm chục ngàn một ký!..".

Sau khi xác minh, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết chủ tài khoản Fecebook Huệ Minh đăng tải thông tin có thương lái mua lá cà phê tươi 50.000 đồng/kg là bà Lê Thị Kim Huệ (40 tuổi, ngụ Thôn 7, xã Liên Đầm, huyện Di Linh).

Chủ tài khoản Facebook sau khi đăng tin mua lá cà phê 50.000 đồng/kg để câu like đã cải chính





Làm việc với cơ quan công an, bà Huệ trình bày sau khi cắt chồi cà phê để ghép và bán lại cho một số người ở xã Lộc An (huyện Bảo Lâm), bà đã tự quay clip và tung lên mạng Facebook. Thông tin có thương lái mua lá cà phê với giá 50.000 đồng/kg là do bà Huệ tự nói ra để "câu like", chứ không hề có.

Cơ quan công an đã yêu cầu bà Huệ đăng thông tin cải chính lên trang Facebook của mình; đồng thời, báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng để có hướng xử lý theo quy định.

"Việc bà Huệ đăng thông tin có thương lái mua lá cà phê lên trang Fakebook của mình, với nội dung có thương lái mua lá cà phê với giá 50.000 đồng/kg đã khiến không ít người hiểu nhầm và gây hoang mang trong dư luận. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định để làm gương" - đại diện Công an huyện Di Linh nói.

Đến sáng 24-9, trên tài khoản Huệ Minh đã đăng thông tin cải chính vụ việc.