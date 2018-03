Tướng công an và 73 đối tượng thu lợi bất chính gần 2.800 tỷ đồng

Tính đến ngày 11/3, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an.

Kê biên, phong toả hàng trăm tỷ đồng

Ông Nguyễn Thanh Hoá bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi liên quan trong vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền", xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 9 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Liên quan vụ án, Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.

Thu lợi bất chính 2.777 tỷ đồng

Trước đó, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao; bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong đường dây đánh bạc này được điều hành bởi Nguyễn Văn Dương (SN 1975) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, Phan Sào Nam (SN 1979) từng là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online). Ngoài VTC Online, ông Nam còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.