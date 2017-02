Tỷ giá USD/VND hồi phục sau đà giảm mạnh hôm qua

Sáng nay, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng dường như không có nhiều biến chuyển so với chốt phiên hôm qua song đến chiều nay, giá USD đã bật tăng trở lại. Cụ thể, giá giao dịch tại ngân hàng Vietcombank đang là 22.585-22.655 đồng, tăng 30 đồng so với sáng nay và so với chốt phiên hôm qua, mỗi USD đã tăng 50 đồng ở cả hai chiều mua bán.

Trong khi đó, Vietinbank giao dịch mua vào - bán ra: 22.570-22.640 đồng, tăng 25 đồng và 15 đồng lần lượt chiều mua và chiều bán, còn BIDV tăng 20 đồng, đang neo ở mức 22.580-22.650 đồng so với lúc mở cửa sáng nay.

Tại nhóm ngân hàng cổ phần, ACB và Eximbank niêm yết ở mức 22.560-22.650 đồng, cùng tăng 20 đồng so với đầu giờ sáng.

DongABank tăng 20 đồng, hiện giao dịch đồng bạc xanh với giá cao nhất trong số các ngân hàng được khảo sát: 22.570-22.670 đồng.

Cũng trong sáng nay, tỷ giá trung tâm tiếp tục được NHNN Việt Nam giảm nhẹ 1 đồng xuống mức 22.196 đồng/USD. Với biên độ /- 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.862 đồng/USD và tỷ giá sàn là 21.530 đồng/USD.

Sở Giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên giá mua vào USD ở mức 22.575 đồng/USD, còn giá bán được niêm yết thấp hơn mức giá trần 50 đồng, ở mức 22.812 đồng/USD.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ