Tỷ phú Jeff Bezos không ngại tuyển dụng những nhân viên "khó chịu": Người càng nổi loạn càng có sức sáng tạo đáng ngạc nhiên

Một người nhân viên hoàn hảo không bao giờ hoàn hảo. Hãy hỏi Jeff Bezos mà xem. CEO của Amazon ưa thích một nhân viên nổi loạn hơn, bởi ông tin rằng, những người cá tính nổi loạn là những người rất sáng tạo.

Trong suốt quá trình phỏng vấn, tuyển dụng, Jeff Bezos quan sát và tìm kiếm những người dám thách thức với hiện trạng thực thế. Ông nói rằng, một người quản lý giỏi cần trả lời được: "Liệu người này có thể sáng tạo không? Liệu họ có tinh thần tiên phong không?".

"Có thể những người đó cũng có một chút khó chịu bởi họ... cấp tiến hơn, nổi loạn hơn so với người khác. Những kẻ nổi loạn không dễ gì làm việc theo quy củ, nhưng tôi lại muốn họ làm việc cho mình", ông chủ Amazon chia sẻ.

Khuyến khích những ý tưởng mới, thậm chí nó có trái ngược với đám đông là điều quan trọng để có một nơi làm việc sáng tạo, theo nhà nghiên cứu Francesca Gino, tác giả cuốn sách "Rebel Talent: Why it Pays to Break the Rules at Work and in Life" (Thiên tài nổi loạn: Tại sao nên phá vỡ các quy tắc trong công việc và cuộc sống).

Là con người, chúng ta thường tập trung vào quan điểm của riêng mình. Trong các cuộc họp và giao tiếp thường ngày, chúng ta có xu hướng tìm kiếm ý kiến tương tự từ những người đồng quan điểm. Những người "nổi loạn" thường chống lại ý kiến của đám đông. Họ tìm cách để định hướng sự xung đột hay khuyến khích sự bất đồng, từ đó những ý tưởng mới được ra đời.

Tất nhiên, việc tuyển dụng những người không tuân thủ quy tắc chung có thể gây ra một số nguy cơ, ngay cả đối với tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos. Mặc dù không ngại việc tuyển một nhân viên "nổi loạn" nhưng ông chủ Amazon cho rằng, kiểu nhân viên này chỉ nên là "gia vị" trong một tổ chức. "Tôi không khuyên bạn nên có 90% nhân viên "nổi loạn". Bạn nên có một đội ngũ những người tuân thủ các quy tắc làm việc chung. Một tổ chức không thể thành công nếu toàn những "kẻ nổi loạn".