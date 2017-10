Tỷ phú Peter Thiel: "Mọi người đang đánh giá thấp tiềm năng của bitcoin"

Thêm một cái tên đáng chú ý trong giới tài chính và công nghệ đưa ra nhận định về đồng tiền số bitcoin: Peter Thiel.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CNBC, nhà đầu tư tỷ phú đã bày tỏ sự lạc quan vào tương lai của tiền số. Tuy nhiên, thay vì bàn về những tiềm năng của bitcoin trên phương diện là phương tiện trao đổi, ông nhận định bitcoin là 1 phương tiện cất giữ giá trị hiệu quả.

So sánh bitcoin với vàng, Thiel cho rằng vì quá trình “đào” đồng tiền số rất khó, để khai thác đồng bitcoin còn khó hơn so với công việc khai thác kim loại quý. "Tôi nghĩ tiềm năng của đồng bitcoin đang bị đánh giá thấp hơn một chút so với thực tế, bởi vì bitcoin cũng giống như một dạng tiền tệ dự trữ. Nó giống như vàng vậy, chỉ là 1 nơi cất giữ giá trị. Bạn không cần phải sử dụng chúng để thanh toán. Nếu như bitcoin trở thành phiên bản kỹ thuật số của vàng, nó còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá”.

Phát biểu nói trên được Thiel đưa ra khi đang tham dự buổi lễ công bố Sáng kiến đầu tư cho tương lai được Chính phủ Saudi Arabia tổ chức tại thủ đô Riyadh. Đây là một nhận định rất thú vị về bản chất của bitcoin và các đồng tiền số khác trong bối cảnh các vụ phát hành tiền số lần đầu ra công chúng (ICO) đang bùng nổ và thu hút được một lượng vốn lớn từ các nhà đầu tư.

Đầu tuần này, ngân hàng Bank of America Merril Lynch đã đưa ra báo cáo giải thích tại sao bitcoin sẽ khó có thể trở thành một mạng lưới thanh toán hiệu quả. Lập luận của BAML là các yếu tố chi phí và tốc độ: các giao dịch trong mạng lưới bitcoin quá chậm và cũng quá đắt đỏ để có thể cạnh tranh với các hệ thống thanh toán truyền thống như Visa và Mastercard.

Ví dụ, với mỗi giao dịch bằng bitcoin, các thợ mỏ sẽ thu 1 khoản phí để xác thực block. Trong quý I/2017, mức phí là 2,4 USD cho mỗi giao dịch, tăng mạnh so với mức 24 cent của quý IV/2016. Lý do đơn giản là bởi lượng dữ liệu giao dịch càng lớn thì càng mất nhiều thời gian và năng lượng để các thợ mỏ xác thực dữ liệu. Đối với mạng lưới bitcoin thì mức phí giao dịch sẽ không được quy định bắt buộc như ở ngân hàng truyền thống, nhưng nếu bạn không bỏ ra mức hợp lý sẽ phải đối mặt với rủi ro giao dịch không được thực hiện.

Bên cạnh đó, chi phí cho mỗi giao dịch được dự báo là sẽ tiếp tục tăng mạnh vì bản chất của quá trình đào bitcoin. Hiện thợ mỏ sẽ được thưởng 12,5 bitcoin cho mỗi block mới mà họ khai thác được, tức tương đương 75.000 USD. Có khoảng 2.000 giao dịch bitcoin trên mỗi block được đào, vì thế mức phí giao dịch hoàn toàn có thể lên đến 37,5 USD.

Tốc độ giao dịch cũng là điểm mấu chốt của nhiều cuộc tranh luận nổ ra trong cộng đồng phát triển bitcoin. Hiện có 2 phe có quan điểm đối lập nhau về việc có nên tăng quy mô của mỗi block giao dịch từ mức tối đa 1 megabyte hiện nay lên 2 megabyte hay không. Sự thiếu thống nhất cũng đồng nghĩa bitcoin có thể tiếp tục phân tách.

Tuy nhiên kể cả khi tốc độ giao dịch đã tăng lên gấp đôi, khả năng xử lý của mạng lưới bitcoin vẫn thấp hơn rất nhiều so với các hệ thống hiện hành. BAML tính toán thời gian trung bình cho 1 giao dịch bitcoin là khoảng 10 phút. Hiện có khoảng 300.000 giao dịch mỗi ngày. Trong khi đó hệ thống thanh toán của Visa xử lý trung bình 2.000 giao dịch mỗi giây, thậm chí con số tối đa lên đến 56.000 giao dịch mỗi giây.

Đầu tuần này bitcoin cũng vừa có đợt phân tách thứ hai với sự ra đời của đồng tiền mới – bitcoin gold. Những người ủng hộ bitcoin gold muốn tiếp tục chia tách quá trình đào bitcoin, cho rằng điều này sẽ giúp đồng tiền số mạnh mẽ hơn trước các cú sốc hoặc các hành vi thao túng.