Uber lại rơi vào bê bối chấn động: 57 triệu tài xế và khách hàng đã bị hacker đánh cắp thông tin

Công ty cung cấp dịch vụ đi chung xe lớn nhất thế giới Uber lại vướng vào 1 vụ bê bối mới. Các hacker đã ăn cắp dữ liệu cá nhân của 57 triệu khách hàng và tài xế từ Uber và điều đáng nói là vụ việc có quy mô khổng lồ này đã bị che giấu trong suốt hơn 1 năm. Giám đốc an ninh (CSO) của Uber và cấp dưới ngay lập tức bị sa thải sau khi sự việc vỡ lở.

Theo Bloomberg, các dữ liệu bị đánh cắp từ tháng 10/2016, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại của 50 triệu người đi xe Uber trên toàn thế giới. Hacker còn tiếp cận được thông tin cá nhân của khoảng 7 triệu tài xế, trong đó có khoảng 600.000 tài xế ở Mỹ bị đánh cắp số bằng lái xe. Tuy nhiên Uber cho biết những thông tin về số an sinh xã hội, thẻ tín dụng, thông tin về chuyến đi và các thông tin khác không bị tấn công.

Tại thời điểm sự việc xảy ra, Uber đang đàm phán với giới chức Mỹ về việc điều tra nhiều đơn khiếu nại riêng biệt phản ánh bị vi phạm quyền riêng tư. Còn hiện nay Uber cho biết đáng ra công ty có trách nhiệm pháp lý phải báo cáo cho các nhà quản lý về vụ tấn công cũng như thông báo cho các tài xế bị đánh cắp thông tin nhưng thay vào đó đã trả 100.000 USD cho hacker để xóa các dữ liệu này và che giấu vụ việc.

“Đáng lẽ những điều này không được phép xảy ra, và tôi sẽ không đưa ra lời bào chữa nào cho vụ này”, Dara Khosrowshahi – người vừa nhậm chức CEO vào tháng 8 vừa qua – nói, không quên bổ sung thêm rằng Uber đang thay đổi cách kinh doanh.

Trong mấy năm trở lại đây, rất nhiều công ty đã bị hacker tấn công và đánh cắp dữ liệu. Vụ của Uber dù lớn nhưng vẫn còn khiêm tốn nếu đặt cạnh các vụ tấn công vào Yahoo, MySpace, Target Corp., Anthem Inc. và Equifax Inc. Tuy nhiên, cách hành xử của Uber là khó có thể chấp nhận. Và đây là vụ bê bối mới nhất mà Khosrowshahi “được thừa hưởng” từ người tiền nhiệm Travis Kalanick.

Theo Uber, Kalanick đã biết về vụ hack từ tháng 11/2016, 1 tháng sau khi sự việc xảy ra. Joe Sullivan, CSO vừa bị sa thải, là người đứng ra xử lý vụ việc. Từng là 1 công tố viên liên bang trước khi về làm việc cho Facebook và sau đó là gia nhập Uber năm 2015, Sullivan đã trở thành trung tâm của nhiều vụ bê bối nổ ra ở Uber kể từ đầu năm đến nay.

Uber cho biết đã thuê Matt Olsen, cựu cố vấn tại Cơ quan an ninh quốc gia (NSA), làm cố vấn an ninh. Olsen sẽ giúp công ty cải tổ đội ngũ nhân sự phụ trách an ninh mạng.

Công ty dự định sẽ phát đi thông báo gửi đến khách hàng cho biết “không có bằng chứng về lừa đảo hoặc thông tin bị sử dụng sai mục đích có liên quan đến vụ việc”. Uber sẽ cung cấp cho các tài xế bị đánh cắp số bằng lái xe gói dịch vụ bảo vệ thẻ tín dụng và thông tin cá nhân miễn phí.