UBND tỉnh Cà Mau xin Chính phủ 2 xe dôi dư phục vụ công tác

Công văn số 6672 do ông Lâm Văn Bi ký ngày 25-8-2017, nêu rõ: Do Cà Mau là tỉnh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhiều sông rạch, địa chất yếu, thường xuyên bị ngập nước mặn, lãnh đạo tỉnh phải thường xuyên đi kiểm tra, chỉ đạo về khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn; phòng - chống cháy rừng; kiểm tra đê điều, kè biển; phòng chống lụt bão, sạt lở ngày càng nghiêm trọng… nhưng tỉnh Cà Mau thiếu xe ô tô để phục vụ công tác trên (hiện Cà Mau thiếu 24 xe so với tiêu chuẩn, định mức quy định; đồng thời, còn 38 xe ô tô đã được Bộ Tài chính thẩm định và thống nhất cho thanh lý…).

Cũng theo công văn này, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã hoàn trả 2 xe ô tô do doanh nghiệp tặng. Ngày 7-3-2017, UBND tỉnh đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ trang bị 4 xe ô tô (trong đó có 2 xe loại 2 cầu, 7 chỗ chất lượng tốt). Trên cơ sở nội dung trình của tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét, giải quyết nhu cầu xe ô tô của tỉnh Cà Mau.

Sau khi xem xét đề nghị của tỉnh Cà Mau, Bộ Tài chính đã có công văn, trong đó yêu cầu tỉnh Cà Mau mua xe trong dự toán ngân sách năm 2017 của tỉnh. Khi có nguồn xe phù hợp sẽ điều chuyển cho UBND tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho rằng hiện ngân sách tỉnh Cà Mau hết sức khó khăn, hụt thu ngân sách nhiều năm liền, nhiều nhiệm vụ chi bức xúc của tỉnh chưa bố trí được nguồn để thực hiện. "Trước tình hình tỉnh Cà Mau thiếu xe ô tô, trong đó có văn phòng UBND tỉnh, để phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn, phòng - chống cháy rừng… trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Cà Mau kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét trường hợp có xe ô tô dôi dư (2 cầu) điều chuyển cho UBND tỉnh Cà Mau để thực hiện nhiệm vụ trên", công văn của UBND tỉnh Cà Mau nêu.

Sau khi trả lại xe Lexus (màu trắng) cho doanh nghiệp, văn phòng UBND tỉnh Cà Mau thiếu xe cho lãnh đạo đi kiểm tra, chỉ đạo về khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn, phòng - chống cháy rừng... (Ảnh: DUY NHÂN)

Trước đó, vào ngày 24-8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cũng có văn bản gửi UBND tỉnh này về việc điều chuyển xe ô tô. Văn bản nêu rằng: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn trả xe ô tô do doanh nghiệp tặng. Do đó, Văn phòng UBND tỉnh không còn xe ô tô để bố trí cho thường trực UBND tỉnh phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn… trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh kính trình UBND tỉnh xem xét, trình Văn phòng Chính phủ xem xét, bố trí ô tô dôi dư (2 cầu) cho Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ trên.