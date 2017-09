Ứng viên đòi hỏi lương nghìn đô, nhà tuyển dụng nói thẳng sự thật

Câu hỏi lương 5.000 USD, còn sự thật là…

“Làm sao để có lương 5.000 USD” là một chủ đề được đặt ra tại sự kiện Tech Expo 2017 gần đây, thu hút được sự quan tâm đông đảo của các ứng viên IT.

“Khan hiếm nhân lực”, “lương IT cao nghìn đô” là những cụm từ được chia sẻ rất nhiều trong thời gian dài khiến một đơn vị tuyển dụng cho rằng các thông tin này đang góp phần tạo ra “bong bóng” ở thị trường IT. "Nhiều bạn trẻ ảo tưởng về năng lực cũng như mức lương mình đạt được. Điều này khiến cho việc tuyển dụng ngày một trở nên khó khăn hơn", đơn vị tuyển dụng này nhận xét.

Trao đổi với Trí Thức Trẻ, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software cho biết trung bình một kỹ sư mới ra trường (1-2 năm kinh nghiệm) ở FSoft có thu nhập từ 300 USD đến 1.000 USD tuỳ theo kết quả học tập và các tiêu chí điểm cộng khác đi kèm, ví dụ như ngoại ngữ, ngôn ngữ lập trình, kinh nghiệm học tập, đề tài tốt nghiệp…

“Có những bạn chỉ có 1-2 năm kinh nghiệm nhưng năng lực làm việc không thua kém các cán bộ 3-4 năm kinh nghiệm sẽ được trả lương tương xứng với năng lực làm việc”, ông Tiến nói.

Tại Nhật Bản, các kỹ sư của FPT Software có trình độ tiếng Nhật từ N2 đến N1 và biết ngôn ngữ lập trình sẽ nhận được mức lương tốt hơn từ 2.000 USD.

Đối với mức lương 5.000 USD tháng, ông Tiến cho biết đây là mức dành cho các vị trí chuyên gia và quản lý ít nhất từ cấp trung/cao cấp. Mức này cũng có thể đạt được cho lập trình viên trẻ nếu họ làm onsite (công tác dài ngày, làm việc trực tiếp với khách hàng tại nước ngoài).

Ông Trần Anh Dũng, CEO & Founder của MOG thì nhận xét mức lương 5.000 USD chỉ có thể là mức dành cho các chuyên gia nhưng phải là chuyên gia trong các lĩnh vực khó mà như ông liệt kê gồm: Hardware, Al, Data Scientist hoặc những chuyên gia có tay nghề cao trong các lĩnh vực hẹp như ngân hàng, thanh toán điện tử,…

Bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành Navigos Search thì cho biết để nhận được mức lương 5.000 – 7.000 USD, các ứng viên cấp cao ngành IT phải kiên trì trải qua đến 15 vòng phỏng vấn, bao gồm kiến thức chuyên môn, kỹ năng, trắc nghiệm tích cách, IQ,… Do đó, phía Navigos Search cũng đưa ra cảnh báo các ứng viên IT nên có cái nhìn thực tế về thị trường tuyển dụng.

Cần quan tâm đến thái độ và làm việc cật lực

Nói về điểm hạn chế đến khả năng nhận mức lương khủng của các ứng viên IT, bà Phương Mai nêu quan điểm “Ứng viên IT Việt Nam thường yêu cầu nhận được lợi ích cao cho bản thân trước khi đóng góp sự thành công cho công ty, chính thái độ này khiến doanh nghiệp e dè trong việc trả lương cao cho ứng viên”.

Bên cạnh đó, bà Mai nhận định ngoài kỹ năng và kiến thức, nhà tuyển dụng ngành IT rất quan tâm đến thái độ của ứng viên. Việc xây dựng hình ảnh cá nhân là điều tối quan trọng vì nhà tuyển dụng có thể xem xét đến cách hành xử của ứng viên trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, hãy thể hiện đồng nhất thương hiệu cá nhân của bạn từ thực tế cho đến mạng xã hội, đồng thời hãy đóng góp vào thành công của công ty trước khi yêu cầu nhận được lợi ích cao hơn”.

Đối với ông Hoàng Nam Tiến, ông nhận định: “Đừng ảo tưởng những gì tốt đẹp đang chờ đợi, nếu bạn không sẵn sàng học và làm việc cật lực”.

Cụ thể, ông cho rằng những kỹ sư trẻ Việt Nam cần được đào tạo, bổ sung liên tục về kỹ năng, kiến thức. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh việc phải có ngoại ngữ.

“Làm thế nào để có những lao động phù hợp với môi trường quốc tế, ở đây tôi muốn nói tới những môi trường tiên tiến nhất thế giới, ví dụ như Mỹ, Nhật và châu Âu. Đặc thù công nghệ thế giới thay đổi theo từng ngày, vì vậy các bạn cần phải cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất mà hầu hết kiến thức đều bằng tiếng Anh”, ông Tiến cho biết.