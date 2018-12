Uniland hợp tác phân phối Khu đô thị Phức hợp - Cảnh quan Cát Tường Phú Hưng

Đô thị đa tiện ích

Khu đô thị phức hợp - cảnh quan Cát Tường Phú Hưng do Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà đất Cát Tường là đơn vị phát triển. Dự án có quy mô 92,7 ha, tổng vốn đầu tư 70 triệu USD. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Cát Tường Phú Hưng được chia thành bốn phân khu gồm: Khu phố thương mại Phú Khang Thịnh, Khu phố thương mại Phú Thiên Kim, Khu phố thương mại Hưng Gia Vượng và khu phố thương mại Hưng Ngân Phát. Dự án tích hợp hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp như Đại lộ Danh Nhân, trung tâm thương mại Ngân Phát, trung tâm thương mại Thiên Kim, Quảng trường Ánh Sáng, công viên dưỡng sinh Khổng Tước, công viên Thạch Anh, công viên Hoàng Ngọc, công viên cầu lông Ngọc Trai, công viên Thế Giới Điện Ảnh – The Angel, công viên Thế Giới Di Sản Kiến Trúc – The Destina, trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, trường tiểu học Nhân văn, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Phước Bình…

Với các tiện ích này, Cát Tường Phú Hưng không chỉ mang đến một không gian sống đẳng cấp, cơ hội kinh doanh hấp dẫn mà còn là một điểm đến du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm độc đáo dành cho cư dân và du khách.

Phối cảnh đại lộ Khải Hoàn với những dãy phố kinh doanh sầm uất.

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, do đó Cát Tường Phú Hưng được thừa hưởng một loạt tiện ích sẵn có đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Chỉ trong 5 – 10 phút từ dự án sẽ tiếp cận trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước, trung tâm tài chính – ngân hàng, siêu thị Co.opmart, chợ Đồng Xoài, bến xe Trường Hải, bến xe Thành Công, trường mầm non Hoa Sen, trường THCS Tiến Hưng, trường THPT chuyên Quang Trung, trường Cao đẳng Y tế Bình Phước, trường CĐSP Bình Phước, bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, trung tâm dạy nghề Thành Đạt, công viên văn hóa tỉnh Bình Phước, sân vận động tỉnh Bình Phước…

Một lợi thế rất lớn của Cát Tường Phú Hưng là tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 14 (TT), tuyến giao thông huyết mạch trên hành lang kinh tế Tây Nguyên – Đông Nam Bộ. Bao quanh còn có mạng lưới đường bộ liên kết vùng xuyên suốt với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như quốc lộ 13, ĐT 741, ĐT 752, ĐT 753, ĐT 754, cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn và đường sắt Chơn Thành – Đắk Nông… Tất cả mang đến cho Cát Tường Phú Hưng một lợi thế rất lớn về khai thác kinh doanh và gia tăng giá trị bất động sản.

Cơ hội an cư và đầu tư

Cát Tường Phú Hưng mang đến cho các khách hàng nhiều lựa chọn đa dạng, phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính như nhà phố thương mại, nhà phố liền kề, biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng, tinh tế kết hợp hài hòa với mảng xanh đan xen. Đặc biệt, các dãy nhà phố thương mại được thiết kế tối ưu hóa không gian nhằm kết hợp nhu cầu kinh doanh và an cư hoàn hảo.

Trung tâm thương mại Ngân Phát, nơi hội tụ hàng loạt tiện ích đẳng cấp phục vụ cư dân và du khách.

Ngoài ra, dự án còn có sản phẩm căn hộ được thiết kế thông minh, đáp ứng nhu cầu của những cư dân trẻ muốn sở hữu một không gian sống hiện đại, tiện nghi và năng động theo xu hướng chung của các đô thị lớn.

Được biết, Cát Tường Phú Hưng đã và đang được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý đầy đủ. Mức giá đợt đầu công bố ra thị trường chỉ từ 745 triệu đồng/nền, thanh toán trước chỉ 50%, phần còn lại thanh toán đều trong 24 tháng kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Với một dự án tọa lạc ngay trung tâm thành phố đang phát triển năng động, hệ thống hạ tầng và tiện ích đẳng cấp như Cát Tường Phú Hưng thì đây là mức giá rất hấp dẫn.

Trong khuôn khổ buổi lễ ký kết hợp tác phân phối sản phẩm Cát Tường Phú Hưng, ông Chu Thanh Hải, Tổng giám đốc Uniland, nhận định: “Phân khúc đất nền sổ đỏ luôn có nhu cầu rất lớn nhưng hiện nay thị trường đang khan hiếm dự án được đầu tư đồng bộ và pháp lý hoàn chỉnh như Cát Tường Phú Hưng. Thêm vào đó, sau khi lên thành phố, Đồng Xoài đang chuẩn bị xây dựng rất nhiều công trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống hạ tầng và tiện ích để tạo sức bật thu hút doanh nghiệp và người dân đến làm ăn, sinh sống. Như vậy, đây chính là thời điểm tốt nhất để ‘xuống tiền’ đầu tư bởi giá trị bất động sản sẽ tăng nhanh theo tốc độ phát triển của hạ tầng”.