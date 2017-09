Uống 3 cốc cà phê mỗi ngày, bệnh nhân nhiễm HIV và viêm gan C giảm một nửa nguy cơ tử vong

Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Journal of Hepatology chỉ ra: Những bệnh nhân mắc cả HIV lẫn viêm gan C uống 3 cốc cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong chỉ bằng một nửa so với nhóm uống ít cà phê.

Nếu viêm gan C được chữa khỏi, tỷ lệ sống sót của họ có thể tăng thêm 80%. Và nếu bệnh nhân bỏ thuốc lá và có một người bạn đời tốt, tỷ lệ sống sót sẽ còn tăng thêm nữa.

Nghiên cứu được coi là đáng chú ý, bởi khoảng 1/4 bệnh nhân HIV cũng sẽ bị nhiễm kèm virus viêm gan C. Hai căn bệnh kết hợp khiến gan bị hủy hoại nhanh hơn và làm nguy cơ tử vong tăng cao.

Uống 3 cốc cà phê mỗi ngày làm giảm một nửa tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm HIV và viêm gan C

Từ lâu, cà phê đã được biết đến để giúp bảo vệ gan, và hoạt động như một chất chống viêm. Rất nhiều nghiên cứu trước đây cũng đã kết luận cà phê có tác dụng tăng cường tuổi thọ . Theo đó, cà phê cũng là một thực phẩm nên có mặt trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Sức khỏe Quốc gia hợp tác với Cơ quan Nghiên cứu AIDS và Viêm gan Pháp. Họ tập trung vào mối quan hệ giữa việc tiêu thụ cà phê với tỷ lệ tử vong trong nhóm đối tượng nhiễm cả virus HIV và viêm gan C.

Trong thực tế, bệnh nhân nhiễm HIV rất dễ mắc thêm các bệnh về gan như viêm gan, viêm gan C và ung thư gan. Mắc cả hai bệnh cùng lúc khiến gan của người bệnh bị phá hủy mạnh hơn.

Với các phương pháp điều trị hiện nay, tín hiệu đáng mừng là cả người mắc HIV và viêm gan C có thể kéo dài tuổi thọ đáng kể. Bệnh viêm gan C thậm chí có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, virus HIV còn lại vẫn khiến cơ thể người bệnh lão hóa nhanh, có thể dẫn đến bệnh tim và suy gan.

Trong nghiên cứu mới của mình, các nhà khoa học Pháp đã theo dõi 1.028 bệnh nhân đồng nhiễm HIV và viêm gan C. Quá trình điều tra kéo dài 5 năm, trong đó 77 bệnh nhân đã chết.

Các nhà khoa học phát hiện nhóm 26,6% các bệnh nhân uống nhiều hơn 3 cốc cà phê mỗi ngày giảm được 50% nguy cơ tử vong. Nếu viêm gan C được chữa khỏi, tỷ lệ sống sót của họ có thể tăng thêm 80%.

Biểu đồ sống sót của những bệnh nhân nhiễm HIV và viêm gan C khi uống 3 cốc cà phê mỗi ngày và ít hơn

Dinh dưỡng trong chế độ ăn uống là nhân tố rất quan trọng để duy trì sự khỏe mạnh và phòng ngừa bệnh gan. Chẳng hạn như ăn nhiều đường, uống rượu bia có thể làm phát triển bệnh gan nhiễm mỡ .

Ngược lại, cà phê dường như có tác dụng giúp gan khỏe mạnh. Nó làm giảm nồng độ các enzyme quá cao tiết ra bởi lá gan trong trạng thái không khỏe mạnh. Cà phê cũng làm chậm sự phát triển mô sẹo ở gan nhiễm bệnh.

Theo Hiệp hội nghiên cứu Gan Châu Âu, cà phê cũng có thể giúp ngăn ngừa gan không bị kháng insulin.

Mặc dù vậy, các nhà khoa học chưa rõ các tác dụng tốt của cà phê có xuất phát từ caffeine hay không. Bởi nếu là caffeine, nó cũng sẽ có nhiều mặt trái.

Caffeine là thủ phạm gây ra một số tác động xấu đến sức khoẻ, chẳng hạn như cảm giác lo lắng, bứt rứt hoặc khó ngủ. Cà phê có caffeine cũng gây nghiện, cố gắng cai cà phê có thể dẫn đến các triệu chứng như nhức đầu.

Tuy nhiên, tiến sĩ Maria Patrizia Carrieri đến từ Đại học Aix Marseille, tác giả chính của nghiên cứu mới cho biết: Trong khoảng thời gian 5 năm theo dõi, những bệnh nhân mắc HIV và viêm gan C uống nhiều hơn 3 cốc cà phê có tỷ lệ sống tốt hơn, bất kể cà phê đó có caffeine hay là không.

Bởi vậy, dường như lợi ích của cà phê đến từ những thành phần khác có trong đó. Chẳng hạn như polyphenol có thể giúp giảm viêm. Một điều không kém quan trọng, hạn chế các thành phần có hại như đường hoặc caffeine cũng có tác dụng tối ưu lợi ích của loại cà phê mà bạn uống.

“Chúng tôi đề nghị những bệnh nhân không thể chịu đựng hàm lượng cao caffeine nên cân nhắc uống cà phê không caffeine mỗi ngày”, Tiến sĩ Salmon-Céon, đồng tác giả nghiên cứu nói.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy bệnh nhân HIV muốn tăng tỷ lệ sống sót cũng nên bỏ thuốc lá. Một người bạn đời bền vững cũng sẽ tăng tỷ lệ sống của bệnh nhân.

Tiến sĩ Carrieri cho biết mục đích của nghiên cứu nhằm thúc đẩy người nhiễm HIV hướng đến lối sống lành mạnh hơn, giúp họ tiếp tục sống tốt và gia tăng tuổi thọ. Trong đó, trọng tâm là những lợi ích của cà phê cũng như các chiết xuất của nó với bệnh nhân HIV và viêm gan C nên được tiếp tục điều tra kỹ càng hơn.

Tham khảo Dailymail, Medicalnewstoday