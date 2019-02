Ưu đãi lớn khi mua căn hộ FLC Green Apartment trung tâm Mỹ Đình

Bàn giao vào tháng 4/2019

Ra mắt thị trường năm 2018, dự án FLC Green Apartment tại 18A Phạm Hùng dành được nhiều sự quan tâm của khách hàng, với cả 2 đối tượng là người có nhu cầu ở thực và khách đầu tư cho thuê căn hộ.

Với nhiều ưu điểm như vị trí trung tâm Mỹ Đình, kết nối liên kết vùng thuận lợi, tiện ích hiện đại, không gian sống xanh, dự án ngày càng được quan tâm khi những căn hộ đầu tiên sẽ được bàn giao trong tháng 4/2019 tới đây.

FLC Green Apartment còn nằm trong khu vực có nhu cầu thuê căn hộ cao do nằm gần các trường đại học, cộng đồng người nước ngoài sinh sống như Nhật Bản, Hàn Quốc, và các khu văn phòng lớn có đông người nước ngoài làm việc như The Manor, Keangnam, Vinaconex… Do vậy, việc cho thuê căn hộ tại khu vực này luôn đạt hiệu suất và mức sinh lời cao.

Với thiết kế tối ưu, 348 căn hộ diện tích từ 45-70m2 tại FLC Green Apartment đều hưởng trọn ánh sáng tự nhiên, cùng với không gian sinh hoạt chung rộng, thoáng, nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư với 2-3 phòng ngủ.

Với mật độ xây dựng chỉ 37,7%, diện tích còn lại của dự án được chủ đầu tư sử dụng để xây dựng các tiện ích nội khu như bể bơi, phòng tập gym, spa,… nằm ở tầng 7 của tòa nhà, cùng hệ thống camera 24/7, an ninh đa lớp, dịch vụ quản gia...

FLC Green Apartment dành nhiều khoảng không để bố trí cảnh quan cây xanh, với 5 tầng đỗ xe trên cao, vườn chân mây rực rỡ sắc hoa trên tầng thượng, hay mảng xanh thông tầng gần 10.000m2 nối dài từ tầng 17-19 và tầng 29-30, trở thành “lá phổi xanh” nội khu mang đến không gian sống trong lành và thoáng đãng giữa trung tâm thành phố.

Với tất cả những tiện ích này, cùng với sự chuyên nghiệp trong dịch vụ quản lý và vận hành của CBRE, FLC Green Apartment đã và đang trở thành sự lựa chọn mới cho các cư dân thành phố.

Ưu đãi hấp dẫn đầu năm 2019

Một ưu điểm lớn của căn hộ FLC Green Apartment là sở hữu mức giá rất hợp lý. Chỉ từ 1,1 tỷ đồng và 5 đợt thanh toán linh hoạt, khách hàng đã có thể dễ dàng sở hữu căn hộ tại trung tâm Mỹ Đình. Đây là chính sách giá và thanh toán được cho là phù hợp với khả năng tài chính của nhiều đối tượng, trong đó có gia đình trẻ, người độc thân…

Đặc biệt, nhân dịp năm mới, chủ đầu tư Tập đoàn FLC dành tặng cho khách hàng mức ưu đãi chiết khấu lên đến 11% giá trị căn hộ đến hết ngày 28/02/2019. Khách hàng còn được tặng ngay 1 cây vàng SJC trị giá 36.000.000 đồng, cùng chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá 20.000.000 đồng và gói thiết kế căn hộ bao gồm bản vẽ 3D và bản vẽ chi tiết.

Chương trình ưu đãi có hiệu lực ngay khi khách hàng thanh toán đợt 1 và ký hợp đồng mua bán thành công.

Có nhu cầu mua căn hộ 2 phòng ngủ với mức giá dưới 1,5 tỷ đồng, anh Huy Hoàng (huyện Hoài Đức – Hà Nội) đã dạo quanh thị trường và tham khảo nhiều dự án trong nội thành Hà Nội. Sau khi đã tìm kiếm và nghiên cứu, anh đánh giá cao khu vực Mỹ Đình với tốc độ phát triển nhanh và dân cư sôi động, tuy nhiên trên thị trường sản phẩm căn hộ có mức giá dưới 1,5 tỷ đồng khá ít. “FLC Green Apartment là dự án đáp ứng được nhu cầu của gia đình tôi cả về vị trí và giá cả. Với chính sách ưu đãi mới của tháng 2/2019, vợ chồng tôi đã nhanh chóng quyết định mua 1 căn hộ tại đây để an cư cho cả gia đình.”

Đại diện Ban Kinh Doanh - Tập đoàn FLC cho biết chia sẻ: “Là một trong những dự án thương mại nổi bật của Tập đoàn FLC tại Hà Nội, FLC Green Apartment được nghiên cứu dựa trên nhu cầu của đa số khách hàng hiện nay. Gần tới thời điểm bàn giao, nhu cầu mua căn hộ cũng tăng cao hơn. Tôi kỳ vọng chính sách ưu đãi lần này sẽ dành cho những chủ nhân cuối cùng của dự án.”