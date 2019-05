Ưu thế nào giúp đất nền Thiên Lộc Hà Tĩnh thu hút khách đầu tư?

Năm 2018 có thể được coi là năm bản lề của tỉnh Hà Tĩnh khi có nền kinh tế tăng đồng đều và ổn định. Theo đó, tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 20,8%, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 12.300 tỷ đồng, tăng 37,7% so với năm 2017. Biên độ tăng trưởng ổn định đã giúp Hà Tĩnh thu hút nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư như VinGroup, FLC, T&T… Những nền tảng cơ bản thúc đẩy bất động sản phát triển đã có, nhiều chuyên gia dự báo 2019 là năm mà thị trường nhà đất ở Hà Tĩnh sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

Khu đô thị Thiên Lộc Complex là dự án đất nền tiên phong đón đầu xu hướng đầu tư và an cư tại Hà Tĩnh, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Dự án có vị trí tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Thiên Lộc được xây dựng trên quy mô 2,8ha, là tổ hợp khu đất nhà ở liền kề, dịch vụ thương mại, nhà văn phòng. Diện tích phân lô đa dạng từ 92.4m2 đến 168m2, hứa hẹn là trung tâm của thị trường bất động sản Hà Tĩnh trong năm 2019. Cùng tìm hiểu những lý do tại sao dự án này có nhiều sức hút tới vậy?

Sơ đồ mặt bằng tổng thể dự án Thiên Lộc.

Nằm trong khu quy hoạch, giá trị gia tăng theo thời gian



Đất nền Thiên Lộc nằm gần sát trục đường quốc lộ 1A, nơi giao cắt với tuyến đường huyết mạch đi chùa Hương Tích. Đây là vị trí trung tâm giao lưu văn hoá của khu vực, cách thành phố Hà Tĩnh chỉ 20km, cách chùa Hương Tích 3km, cách ngã Ba Đồng Lộc 15km, cách sân bay Vinh 30km.

Dự án nằm trong khu quy hoạch trọng điểm phát triển du lịch của Can Lộc nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Mục tiêu của Can Lộc là đến năm 2020, ngành du lịch, thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng trên 40% trong cơ cấu kinh tế. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xây dựng "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" mà trong đó, khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc là một trong những địa điểm du lịch được đầu tư mạnh mẽ.

Thiên Lộc được hưởng lợi khi nằm trên trục đường đến với di sản văn hoá tâm linh Chùa Hương Tích, nơi đang được đầu tư gần 200 tỷ đồng với hệ thống cáp treo, đường độc đạo dài 5km lên đỉnh núi. Giá trị của dự án sẽ tăng rất nhanh sau khi công trình đầu tư vào chùa Hương Tích được hoàn thiện. Với vị trí đắc địa thì ngoài an cư, khách đầu tư có nhiều lựa chọn khác như kinh doanh mở nhà hàng, nơi lưu trú…

Là dự án đất nền tiên phong xuất hiện tại Can Lộc

Có thể nói Thiên Lộc là bước ngoặt, dự án đặt nền móng cho phân khúc đất nền khu đô thị ở Can Lộc. Lần đầu xuất hiện khu đô thị tầm cỡ, tiện ích toàn diện mang lại cuộc sống năng động cho cư dân như trung tâm thương mại đẳng cấp, siêu thị, spa, phòng tập gym, công viên cây xanh nhưng giá trị đầu tư thấp ngang đất thổ cư cùng khu vực.

Là dự án tiên phong nên Thiên Lộc không có đối thủ cạnh tranh. Chỉ với hơn 500 triệu đồng khách hàng đã có thể sở hữu ngay một lô đất nền với phong thuỷ tốt, tiềm năng sinh lời tối thiểu lên tới 100 triệu đồng ngay trong 3 tháng đầu tiên.

Dự án đã có sổ đỏ, chủ đầu tư uy tín

Thiên Lộc là dự án tâm huyết của chủ đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư BĐS Trí Nguyễn. Công ty Trí Nguyễn có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, phát triển và bất động sản chuyên nghiệp, là đơn vị uy tín lâu năm ở khu vực miền Trung.

Khu đô thị Thiên Lộc có tất cả 84 lô đất liền kề, với diện tích trung bình 130m2/ lô, mật độ xây dựng của toàn khu chiếm 51,4%. Dự án đã hoàn thiện pháp lý với sổ đỏ chính chủ, khách hàng sau khi thanh toán hợp đồng sẽ được xây dựng ngay.

Hiện nay chủ đầu tư đang triển khai chính sách đối tác Vàng, khách hàng chọn gói đầu tư từ 2 lô trở lên để được hưởng chiết khấu với tổng giá trị từ 15 triệu/ lô. Với những khách hàng thanh toán sớm 95% trong vòng 20 ngày kể từ khi ký Hợp Đồng Góp Vốn được chiết khấu 1,5% giá trị lô đất vào giá bán.

Những ưu điểm nổi bật trên đã giúp đất nền Thiên Lộc thành trung tâm đầu tư ở Hà Tĩnh, được đông đảo khách hàng săn đón. Nhà đầu tư đến tham quan thực tế và mua dự án ngày càng nhiều, là dấu hiệu cho thấy thị trường ở đây đang sôi động lên từng ngày.

Công ty CP Kland – Đơn vị phân phối độc quyền dự án Thiên Lộc Complex Hotline: 079 578 9999 Website: http://www.khudothithienloc.com.