Ủy ban tư pháp đề nghị làm rõ kêu oan của nguyên giám đốc Sở Y tế Long An

Sáng 1-10, nguồn tin từ Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết ông Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm cơ quan này vừa ký văn bản gửi Viện trưởng VKSND Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an xử lý đơn khiếu nại của ông Lê Thanh Liêm, nguyên giám đốc Sở Y tế Long An.

Nội dung: Ủy ban Tư pháp nhận đơn kêu oan đối với bản kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) về tội "Cố ý làm trái các quy định quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Đơn kêu oan của ông Liêm đề nghị VKSND Tối cao, Bộ Công an xem xét giải quyết theo thẩm quyền đúng quy định pháp luật và "trả lời cho ông Liêm biết" - văn bản nêu rõ.

Trước đó, ngày 15-9, ông Phạm Văn Hiệp, Viện trưởng VKSND TP Tân An đã ký quyết định trả hồ sơ vụ án "Cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" về Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An để điều tra bổ sung.

Ngày 28-9, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng CSĐT Công an tỉnh Long An, xác nhận hồ sơ vụ án của nguyên giám đốc Sở Y tế đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An tiếp nhận trở lại từ VKS cùng cấp.

Người Lao Động Online ngày 11-9 đã có bài "Đề nghị truy tố giám đốc Sở Y tế Long An" . Đầu năm 2014, Sở Y tế Long An xin chủ trương UBND tỉnh thi công gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tòa nhà 4 cơ quan (Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm-mỹ phẩm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y và Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm) trụ sở tại phường 3, TP Tân An. Toàn bộ giá trị gói thầu 1,92 tỉ đồng, hình thức chỉ định thầu, hợp đồng trọn gói, nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, khi thi công, loại camera quay quét camera cố định, đầu kỹ thuật số, ổ cứng lưu trữ Mỹ dây cáp mạng đều không đúng về xuất xứ hàng hóa như hợp đồng đã ký nhưng ông Liêm vẫn cho lắp, sau đó thanh toán cho nhà thầu 100% giá trị hợp đồng 1,92 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh kiểm tra kết luận, do Sở Y tế không điều chỉnh đơn giá thiết bị thay đổi xuất xứ dẫn đến thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế thi công, quyết toán thừa khối lượng hoàn thành có sự chênh lệch giữa giá trị thanh toán 735.175.000 đồng.

Đề nghị truy tố của Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An khẳng định, với vai trò giám đốc Sở Y tế ông Liêm biết rõ các qui định của nhà nước trong việc thi công gói thầu, thanh quyết toán, nhưng trong biên bản bàn giao các thiết bị lắp đặt xuất xứ từ Trung Quốc vẫn ghi nhận có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản. Đây là hành vi cố ý làm trái các qui định của nhà nước về quản lý kinh tế, nên đủ căn cứ để truy tố về tội "Cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Liêm cầm quyết định trên tay

Theo ông Liêm, quá trình lập thẩm định, phê duyệt và thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, là dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do Sở Y tế làm chủ đầu tư, thẩm quyền phê duyệt, quyết toán dự án công trình sau khi hoàn thành thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Có sự thay đổi xuất xứ hàng hóa theo ông Liêm là chỉ có chỉ có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là khác với hợp đồng. Lý do nhà máy sản xuất hãng Sony đã chuyển sang Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, hãng Seagate của Mỹ dời sang Thái Lan…căn cứ Luật Thương mại các thiết bị này phải mang xuất xứ Trung Quốc, Mailaysia, Đài Loan và Thái Lan nhưng chất lượng vẫn đảm bảo chất lượng chính hãng.

Nguyên giám đốc Sở Y tế cho rằng gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh do Sở Y tế làm chủ đầu tư chưa có căn cứ phát sinh thiệt hại nên kết luận giám định bổ sung của Sở Tài chính xác định có thiệt hại ngân sách 735.175.000 đồng là không có cơ sở pháp luật,