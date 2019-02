Va chạm ôtô, 3 người trong gia đình ở Cần Thơ tử vong tại Gia Lai

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h45 ngày 23.2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai.

Thời điểm trên, anh Nguyễn My Đal (SN 1980, trú huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển ôtô biển kiểm soát (BKS) An Giang 67M-3211 lưu thông hướng TP. Pleiku đi huyện Ia Grai (Gia Lai).

Chiếc ôtô An Giang sau khi tông xe máy, lao đi tông thêm 2 cột mốc mới dừng lại. Ảnh công an cung cấp

Đến địa phận xã Ia Đêr, chiếc ôtô do anh Đal cầm lái đã tông trực diện vào xe môtô BKS Cần Thơ 65P6-2081, do anh Huỳnh Văn Tân (SN 1982, trú TP. Cần Thơ) điều khiển, chở vợ và con gái phía sau.



Vụ tai nạn làm anh Tân cùng vợ là chị Nguyễn Thị Sáu (SN 1979) và con gái Nguyễn Thùy Linh (SN 2014) tử vong.

Sau cú va chạm, chiếc ôtô do anh Đal điều khiển vẫn lao đi, tông gãy 2 cột mốc bên đường.

Vụ tai nạn đang được Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) xúc tiến điều tra nguyên nhân.