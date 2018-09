Vai trò của keo dán gạch trong kiến trúc hiện đại

Kiến trúc nhà ở hiện đại thay đổi xu hướng sử dụng gạch ốp lát

Một trong những yếu tố tích cực có tác dụng giúp đổi mới kiến trúc là sự có mặt của các tư vấn kiến trúc nước ngoài. Sự hợp tác toàn cầu có tác động tích cực, đưa lại cho nhiều kiến trúc sư tư tưởng thiết kế hiện đại, phương pháp thiết kế mới, sử dụng vật liệu và kết cấu hiện đại. Từ đó, tiêu chuẩn thiết kế nhà, căn hộ tại Việt Nam ngày càng tiệm cận với thế giới, song song đó là sự gia nhập của các phong cách kiến trúc ngoại như Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… Nhà ở hiện đại thường có không gian mở, kiến trúc xanh, tối giản và đề cao tính thẩm mỹ trong bố cục, kết cấu.

Đi đôi cùng với tiêu chuẩn trên, xu hướng sử dụng vật liệu xây dựng cũng dần thay đổi. Điển hình, trong những năm qua thị trường gạch ốp lát đã chứng kiến sự lên ngôi của các loại gạch ốp lát mới như đá marble (đá cẩm thạch), đá granite (đá hoa cương), gạch porcelain, gạch mosaic và gạch kính lấy sáng, tranh gạch 3D. Các loại gạch này sở hữu hoa văn tinh tế, khả năng chống trầy xước tốt, độ bóng cao làm cho không gian sáng và sang hơn. Đồng thời các loại gạch này rất đặc chắc cho độ bền cao nên rất được ưa chuộng. Chính vì lợi thế đó, các loại gạch này càng trở nên thịnh hành.

Keo dán gạch dần thay thế vữa xi măng

Dù ngày càng được sử dụng rộng rãi nhưng vấn đề phát sinh khi thi công ốp lát các loại gạch bằng phương pháp truyền thống là vữa xi măng. Do sở hữu kích thước lớn, kết cấu đặc chắc, phần trăm lỗ rỗng thấp, ít hút nước nên các loại gạch mới khó kết dính bằng hồ dầu, dễ bị bong tróc, nứt gãy gây nguy hiểm và mất mỹ quan. Điều này gây khó khăn trong chuyện bảo trì sau này vì gạch sẽ thiếu đồng bộ hoặc có khi phải thay cả nền gạch rất tốn kém và phiền phức.

Chính vì thế, keo dán gạch dần thay thế vữa xi măng trong việc ốp lát gạch nhờ độ bám dính cao và cơ chế bám dính đặc thù. Keo dán gạch chuyên dụng cho tất cả các loại gạch hiện đại, tất cả các không gian từ khô ráo đến ẩm ướt như phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, bếp. Hơn thế nữa, Keo dán gạch còn thích hợp ốp lát cho các khu vực đặc biệt như hồ bơi, khu vực chịu rung động và chịu nhiệt cao như bãi đỗ xe, xưởng nhà máy, các bề mặt đặc biệt như tấm thạch cao, tấm sợi xi măng, gạch chồng gạch…

Mặt khác, trong quá trình thi công keo dán gạch sẽ giúp tiết kiệm thời gian, rút ngắn công đoạn, dễ điều chỉnh gạch hơn so với sử dụng hồ dầu xi măng. Dù giá thành có nhỉnh hơn nhưng lại giúp giảm chi phí thi công, đảm bảo độ bám dính cao, lâu bền, an toàn và thẩm mỹ. Vì vậy, so với vữa xi măng truyền thống thì keo dán gạch được nhiều công ty xây dựng, kỹ sư và thợ thi công ưu tiên lựa chọn hơn.

Thị trường keo dán gạch Việt ngày càng sôi nổi

Các nước tiên tiến trên thế giới hầu như không còn sử dụng vữa xi măng để ốp gạch như ở Việt Nam. Ở Châu Âu và các nước phát triển có hơn 80% công trình ốp lát bằng keo dán gạch, ở Thái Lan con số này đã lên tới 50% công trình.

Trước đây tại Việt Nam, keo dán gạch phải nhập khẩu nên có giá thành cao nên chưa được sử dụng rộng rãi. Nhưng hiện nay các doanh nghiệp nước ngoài đã bắt đầu đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam, thúc đẩy thị trường keo dán gạch ngày càng sôi động với giá cả hợp túi tiền hơn. Và đặc biệt các việc đặt nhà máy tại Việt Nam của các nhãn hiệu lớn này còn cho ra đời các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu nội địa, phương pháp thi công và thiết kế đặc trưng của thị trường nội địa

Trong đó phải kể tới Weber - một thương hiệu keo dán gạch hàng đầu thế giới đến từ Pháp với lịch sử hơn 100 năm và có mặt trên 63 nước. Keo dán gạch Weber đã được sử cho các công trình lớn trên thế giới như: French Embassy - Argentina, DC Towers - Áo, Mandalay Beach Villas, Villa Riviere - Thái Lan, và tại Việt Nam như Costa Nha Trang…