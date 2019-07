Văn Phú – Invest ghi nhận 472 tỷ đồng doanh thu thuần trong nửa đầu năm 2019

CTCP Đầu tư Văn Phú-Invest (VPI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019. Theo đó, hợp nhất 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần Văn Phú - Invest đạt 472 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 23 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng lần lượt là 6,9 lần và 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Lĩnh vực cốt lõi - kinh doanh bất động sản là nhân tố chính đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của Văn Phú - Invest. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động này đóng góp 92% tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác của Công ty.

Trong quý 2/ 2019, Văn Phú – Invest đã phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp thông qua đơn vị tư vấn phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Dự kiến đầu tháng 8, lãi suất trung bình của trái phiếu này sẽ điều chỉnh về mức là 10,5%/ năm.

Công ty đã chính thức khởi công dự án xây dựng đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ với quy mô 4 ha vào ngày 17/06/2019, và mở bán thành công dự án The Terra An Hưng với quy mô 3,5 ha trong tháng 06/2019.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, dự kiến kết quả kinh doanh Văn Phú - Invest sẽ tiếp tục tăng mạnh khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các dự án bất động sản tại Hà Nội như The Terra Hào Nam, Grandeur Palace Giảng Võ, The Terra An Hưng. Bên cạnh đó, dự án Oakwood Residence Hà Nội - khu căn hộ dịch vụ khách sạn với quy mô hơn 200 căn hộ dịch vụ đẳng cấp 5 sao tại Tây Hồ dự kiến đi vào hoạt động từ Quý 3/ 2019, sẽ mang lại nguồn doanh thu cho thuê ổn định và tăng trưởng tốt cho Công ty trong những năm tiếp theo.



Tính đến ngày 30/06/2019, tổng tài sản VPI đạt mức 7.891 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.478 tỷ đồng. VPI hiện là một trong 10 công ty bất động sản niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam, ở mức hơn 6.600 tỷ đồng (tương đương hơn 280 triệu đô la Mỹ).

Với chiến lược phát triển quỹ đất nội đô tại trung tâm các thành phố lớn và các địa danh du lịch nổi tiếng trên cả nước, Văn Phú – Invest được đánh giá là nhà phát triển bất động sản chuyên tâm hướng tới yếu tố phát triển bền vững, gìn giữ môi trường sống cho thế hệ tương lai.