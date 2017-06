Vắng CEO, ai đang “chèo lái” Uber vượt sóng?

Hôm 13/6, Kalanick thông báo tạm vắng mặt một thời gian, không rõ bao lâu. Nếu không tính CEO, tổng cộng đã có 7 quan chức báo cáo trực tiếp cho Kalanick nghỉ việc trong vài tháng qua. Họ ra đi trong bối cảnh văn hóa Uber đang bị đặt câu hỏi sau khi cựu nhân viên Susan Fowler viết blog viết về những trải nghiệm của mình khi còn làm việc ở đây.

Không còn các lãnh đạo cũ, Uber đang có bộ máy đứng đầu mới với 14 người ở các vai trò khác nhau.

Thuan Pham, CTO

Là Giám đốc công nghệ (CTO), Thuan Pham dẫn dắt bộ phận kỹ thuật Uber kể từ năm 2013. Trong khoảng thời gian này, nhóm của ông phát triển từ 40 kỹ sư lên hơn 1.200 người. Ông được mô tả rộng rãi là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng.

Tuy vậy, công việc của ông không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khi phải đối mặt với nhu cầu tăng cao, Pham “lo đến chết” rằng ứng dụng sẽ bị sập. Ngoài ra, tương lai của Pham tại đây cũng còn bỏ ngỏ sau bài đăng của Fowler. Cựu kỹ sư này nói rằng ông không có nhiều hành động đáp lại một trong các khiếu nại của cô.

David Richter, Phó Chủ tịch Kinh doanh

Richter gia nhập Uber năm 2014 với tư cách Phó Chủ tịch sáng kiến chiến lược, được thăng chức sau khi Giám đốc kinh doanh Emil Michael từ chức hôm 12/6. Trước khi đến với Uber, ông từng là Giám đốc chiến lược tại hãng truyền thông Say Media 3 năm. Ông nổi tiếng là “người lớn trong phòng” và đang đón nhận nhiệm vụ khó khăn phía trước khi cả Kalanick và Michael vắng mặt.

Ryan Grves, Phó Chủ tịch Điều hành

Graves chính là CEO và Tổng Giám đốc đầu tiên của Uber. Kalanick đã thừa kế chức vụ của ông. Sau đó, Graves trở thành Phó Chủ tịch cao cấp, phụ trách các hoạt động toàn cầu.

Rachel Holt, Giám đốc vùng Mỹ và Canada

Là Giám đốc vùng Mỹ và Canada, Rchel Holt giám sát một trong những thị trường sôi động nhất của Uber, trong đó có thủ đô Washington, nơi cô đang sống. Chức vụ “tổng giám đốc” còn chưa nói lên hết địa vị và sức mạnh của cô tại công ty. Holt cũng có quan hệ thân thiết với Kalanick. Trong một bài phỏng vấn, cô nói nhờ có Travis mà các ý tưởng tốt nhất có thể chiến thắng tại Uber.

Andrew McDonald, Giám đốc vùng Mỹ Latinh và thị trường APAC

Andrew McDonald gắn bó với Uber từ những ngày đầu, khởi đầu tại Chicago, một trong những thành phố đầu tiên công ty cung cấp dịch vụ. Kể từ đó, “Mac” được thăng chức từ từ và trở thành phụ trách khu vực Mỹ Latinh, APAC (châu Á - Thái Bình Dương).

Pierre-Dimitri Gore-Coty, Giám đốc vùng EMEA

Sống tại Hà Lan, Pierre-Dimitri Gore-Coty phụ trách khu vực Trung Đông – châu Phi, cựu quản lý khu vực Tây Âu. Gore-Coty trở nên nổi tiếng sau khi ông cùng một giám đốc khác tại Uber Pháp bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội vì các chiến lược kinh doanh lừa đảo và điều hành một công ty taxi trái pháp luật. Châu Âu luôn là một điểm nóng với Uber.

Liane Hornsey, Giám đốc Nhân sự

Tháng 11/2016, Uber tuyển Liane Hornsey, một phó Chủ tịch lâu năm của Google, làm Phó Chủ tịch cấp cao và Giám đốc Nhân sự. Kalanick gọi bà là “một trong những người được săn đón nhất thế giới”.

Bà Hornsey gia nhập Uber ngay trước khi công ty bị tấn công bởi một loạt bê bối, khởi đầu từ blog của Fowler. Bà trở thành nhân vật tích cực trong công ty qua các bê bối gần đây.

Joe Sullivan, Giám đốc An ninh

Là Giám đốc An ninh, Joe Sullivan giám sát mọi thứ liên quan đến an ninh và an toàn tại công ty, từ theo dõi điện thoại tài xế đến kiểm soát tốc độ. Ông cũng chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu mà Uber thu thập được. Vai trò ngày càng bị giám sát chặt chẽ hơn sau một số sai lầm lớn, chẳng hạn vụ rò rỉ gần đây có nguy cơ làm lộ dữ liệu cá nhân của khoảng 50.000 tài xế.

Ban đầu là luật sư chống tội phạm mạng, ông Sullivan chuyển sang làm cho các hãng công nghệ, bắt đầu từ eBay. Phần lớn sự nghiệp ông dành cho Facebook, nơi trải qua 8 năm để giúp củng cố công ty non trẻ. Tuyển được ông năm 2015 là thành công lớn của Uber.

Daniel Graf, Phó Chủ tịch Quản trị sản phẩm

Tháng 12/2015, Uber tuyển thêm một vị trí cao cấp mới, đó là Daniel Graft. Cựu binh Silicon Valley đã thành lập và bán Kyte trước khi chuyển sang Google, là người có công đưa Google Maps lên iPhone. Khi mới về Uber, ông là Giám đốc thị trường nhưng sau đó phụ trách nhóm sản phẩm khi Ed Baker nghỉ việc.

Jeff Holden, Giám đốc Sản phẩm

Jeff Holden là Giám đốc Sản phẩm Uber. Một trong các dự án lớn nhất của ông là hợp tác với Đại học Carnegie Mellon và nghiên cứu xe tự lái. Gần đây, ông đang nghiên cứu Uber Elavate, một mạng taxi bay mà Uber hi vọng có thể ra mắt tại Dubai năm 2020.

Frances Frei, Phó Chủ tịch Lãnh đạo và chiến lược

Frances Frei, người vừa được Uber tuyển hồi đầu tháng, là Phó Chủ tịch Lãnh đạo và chiến lược đầu tiên của công ty. Miêu tả công việc của bà khá mơ hồ, dường như sẽ tập trung vào đào tạo giám đốc, quản lý, hỗ trợ Hornsey cập nhật và bổ sung các chính sách chống quấy rối, phân biệt đối xử.

Eric Meyhofer, Giám đốc nhóm Công nghệ cao

Eric Meyhofer gia nhập Uber năm 2015 sau khi đồng sáng lập Carnegie Robotics. Ông phụ trách nhóm công nghệ cao của Uber, giám sát nghiên cứu xe và xe tải tự lái khi Anthony Levandowski bị sa thải.

Salle Yoo, Giám đốc Pháp lý

Uber không xa lạ với tòa án, Salle Yoo chính là người đứng đầu các nỗ lực của Uber trong việc bảo vệ bản thân sau khi trở thành luật sư công ty năm 2012. Sau đó, Yoo được thăng chức làm Giám đốc pháp lý và thư ký doanh nghiệp. Một điều Yoo quan tâm chính là trả lương công bằng. Cô nổi tiếng vì đã yêu cầu phòng nhân sự làm lại thư mời tuyển dụng đối với ứng viên nữ nếu nhận thấy mức lương không tương xứng với nam giới.

Jill Hazelbaker, Phó Chủ tịch Chính sách và truyền thông

Hazelbaker thay thế Rachel Whetstone hồi tháng 4 và trở thành Phó Chủ tịch Chính sách và truyền thông Uber. Bà có kinh nghiệm trong chính trị.