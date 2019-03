Vào vùng dịch tả heo châu Phi

Đưa tin thất thiệt có thể bị xử lý

Cục Thú y - Bộ NN-PTNT cho biết từ ngày 1-2 đến 8-3, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 560 hộ của 10 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Ngày 8-3, Bộ NN-PTNT có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) xử lý thông tin đăng tải không chính xác về dịch tả heo châu Phi. Trước đó, nhiều trang fanpage, trang Facebook cá nhân như: Đầm Bầu Thời Trang Mami, Trang Thao Mandy... đã đưa thông tin, hình ảnh sai sự thật về việc chế biến, bày bán heo nhiễm dịch tả heo châu Phi tại Hà Nội và kêu gọi tẩy chay thịt heo vì có thể lây sang người. Thậm chí, trang Facebook Trang Thao Mandy còn đưa hình ảnh 2 bệnh nhân bị xuất huyết dưới da và kêu gọi mọi người tẩy chay thịt heo vì đã có người tử vong vì dịch tả heo châu Phi.

Qua xác minh, hình ảnh đó lấy trên một số báo điện tử về bệnh sán dây ở heo xảy ra tại Bình Phước vào tháng 11-2018; còn bệnh nhân xuất huyết dưới da là biểu hiện của bệnh liên cầu khuẩn do ăn thịt heo sống, tiết canh. Theo các nhà khoa học, dịch tả heo châu Phi không lây sang người. Do đó, Bộ NN-PTNT đề nghị Bộ TT-TT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm người đăng tải những thông tin sai sự thật để tránh gây hoang mang trong xã hội.

Mới đây, một trường mầm non tư thục ở TP HCM (cơ sở tại quận Tân Phú và Bình Tân) đã thông báo hạn chế sử dụng thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo; thay thế bằng các thực phẩm khác như: gà, tôm, cá, trứng, nấm, đậu hũ... trong thực đơn của các bé trong thời gian dịch tả bùng phát. Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, bệnh tả heo châu Phi không lây sang người, người dân không nên lo lắng. Tuy nhiên, khi mua thịt heo, nên chọn nơi bán có nguồn gốc rõ ràng, có sự kiểm soát của cơ quan chức năng về dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Thịt heo cần được nấu chín kỹ trước khi dùng; tránh ăn các sản phẩm như nem sống, nem chua, gỏi, tiết canh... vì ngoài bệnh tả heo châu Phi, thịt heo không rõ nguồn gốc còn mang bệnh heo tai xanh, lở mồm long móng,…

V.Duẩn - A.Ngọc