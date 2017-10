Vay không cần tài sản đảm bảo: Cơ hội khai thông vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngân hàng không “cầm đồ” doanh nghiệp

Trong những năm 2012, khi nền kinh tế chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và bong bóng giá tài sản, lạm phát gia tăng, lãi suất cao, nhiều doanh nghiệp đã từng có ý kiến rằng: Tiếp cận tín dụng ngân hàng chẳng khác nào tiếp cận… tiệm cầm đồ, bởi hễ đến gặp ngân hàng, doanh nghiệp chắc chắn phải có tài sản đảm bảo, rất khó vay bằng tín chấp.

Bởi lẽ, cơn bão suy thoái kinh tế khiến các ngân hàng vô cùng thận trọng và đặt ra nhiều tiêu chí để đảm bảo an toàn vốn nhằm giảm thiểu tối đa mọi rủi ro của các khoản cho vay gây ra. Chính điều này khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khi “gõ cửa” ngân hàng. Có phương án kinh doanh tốt nhưng không có hoặc hết tài sản đảm bảo, nhiều doanh nghiệp đã bị “bỏ qua” hồ sơ vay vốn để kinh doanh hoặc rất khó khăn khi tiếp vốn, dù nhỏ giọt ở giai đoạn này…

Đó là chuyện của giai đoạn trước, trải qua 5 năm tái cơ cấu (2011-2015), hệ thống tài chính ngân hàng cũng đã có những bước đột phá đáng kể. Ngân hàng Nhà nước hiện nay đã và đang khuyến khích các ngân hàng cho vay không tài sản đảm bảo (cho vay tín chấp). Nhiều chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được thực thi tại các địa phương cũng đã bắc cầu nối cho vay tín dụng tích cực, hiệu quả hơn.

Vay tín chấp – Lời giải cho bài toán khó

Để gỡ khó cho doanh nghiệp, ngành ngân hàng đã có những điều chỉnh linh hoạt trong chính sách, loại bỏ rào cản “tài sản thế chấp” với các doanh nghiệp tốt để họ có cơ hội tiếp cận được vốn, phát triển kinh doanh.

Tiên phong cho giải pháp này có thể kể đến Maritime Bank với chương trình thí điểm vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai từ năm 2013. Tiếp đó là sự tham gia nhanh chóng của hầu hết các ngân hàng trong hệ thống, góp phần tích cực trong việc khai thông nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Chị Hồ Thu, Tổng Giám đốc một Cty về may mặc, cho biết: “Tôi đã tìm hiểu gói tín dụng ở Maritime Bank và thực tế đang được tài trợ vốn vay ngắn hạn không cần tài sản đảm bảo ở mức 4 tỷ đồng, mức cao nhất của chương trình với lãi suất cạnh tranh hơn hẳn so với thị trường. Cơ chế phê duyệt của ngân hàng này cởi mở hơn rất nhiều so với trước đây, thủ tục giấy tờ đơn giản và phù hợp hơn với tình hình thực tế. Tôi tin là những doanh nghiệp “thật” sẽ hết “sợ” khi đến ngân hàng vay vốn bởi không khó để được trao “chìa khóa vàng” mở ra các cơ hội kinh doanh”,.

Có thể nói, gói vay tín chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Maritime Bank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung thật sự đã tạo nên “cú hích” lớn và trở thành “cứu cánh” cho rất nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm, các doanh nghiệp đang ráo riết tăng tốc đón mùa kinh doanh với nhu cầu vốn gia tăng đột biến.

“Với điều kiện không yêu cầu tài sản đảm bảo, gói vay tín chấp không cần tài sản đảm bảo của Maritime Bank khiến chúng tôi có thêm động lực và cơ hội để gia tăng sản xuất cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh. Sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ vay vốn, chỉ trong 3 ngày, công ty tôi đã được giải ngân, nhanh ngoài sức mong đợi của tôi. Doanh nghiệp làm ăn tốt, đương nhiên sẽ không “phụ” ngân hàng”, ông Nguyễn An, một nhà xuất nhập khẩu thiết bị y tế, chia sẻ.

Vì những nỗ lực trên, Maritime Bank đã được Tổ chức Capital Finance International trao tặng giải thưởng Giải thưởng Ngân hàng có sáng kiến và đóng góp nổi bật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017.