Vay tiêu dùng lãi suất lên đến 40%-50% mỗi năm: Thực chất là “tín dụng đen” biến tướng

* Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.2018 vừa được Chính phủ ban hành yêu cầu Bộ Công an triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Mai Bộ cho biết, hành vi cho vay nặng lãi được quy định trong Bộ luật Hình sự. Thực tiễn cho thấy, nó diễn ra tương đối phổ biến, đặc biệt là ở vùng nông thôn và tại các tụ điểm cờ bạc. Tuy nhiên, hiện tượng này có nhiều biến tướng.

Ông Bộ cho rằng, hậu quả là nó đang "nuôi dưỡng" những người ham mê đánh cờ bạc, nhiều gia đình tan cửa nát nhà. Đáng buồn là các thế lực xã hội đen đến nhà đòi tiền ngang nhiên đến mức chính quyền địa phương bất lực.

"Hành vi cho vay nặng lãi trên phạm tội hình sự vì có yếu tố bóc lột. Quan điểm của Chính phủ là ra Nghị quyết rồi đôn đốc, chấn chỉnh vấn đề trên hoàn toàn đúng đắn. Tôi mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi trên một cách thật nghiêm khắc", ông Bộ nói thêm.

Cũng theo ông Bộ, thẩm quyền khởi tố điều tra nhóm tội này thuộc về các cơ quan điều tra thuộc lực lượng công an. Ngoài ra, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội cũng thuộc Bộ Công an. Có thể nói rằng, văn bản mà Chính phủ quy định là rất cần thiết trong tình trạng cho vay nặng lãi cũng như cờ bạc đang diễn ra tràn lan và rất khó kiểm soát như hiện nay.

* Còn trao đổi với PV, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 có quy định mức lãi suất trần để xác định dấu hiệu của tội phạm cho vay nặng lãi. Cụ thể, Điều 201 BLHS 2015 quy định: Người nào cho vay lãi suất gấp năm lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự (BLDS) hưởng lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên là có dấu hiệu phạm tội này.Trong khi đó, trần lãi suất theo quy định tại Điều 468 BLDS 2015 là khoảng 20%/năm, tức khoảng gần 1,7%/tháng. Như vậy, cho vay với lãi suất từ 8,5%/tháng trở lên là có thể bị xử lý về hành vi cho vay nặng lãi.

Mặc dù, BLHS 2015 đã cụ thể hơn đối với các tội cho vay nặng lãi, tuy nhiên, các chủ "tín dụng đen" thường chia nhỏ số tiền cho vay nên khó chứng minh họ thu lợi trên 30 triệu đồng.

Chủ các đường dây "tín dụng đen" cũng lách bằng cách ghi "hợp đồng" cho vay dưới hình thức khác nên việc xử lý đối với hoạt động này không hề đơn giản. Luật sư Ứng cho rằng, Nghị quyết của Chính phủ giao cho Bộ Công an triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi là cần thiết. C.N