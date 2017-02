VCS Stone (VCS): Năm 2016 lãi lớn, đặt mục tiêu lãi ngàn tỷ trong năm 2017

CTCP Đá thạch anh cao cấp VCS (mã CK: VCS) đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2017 với mức tăng trưởng mạnh để trình ĐHCĐ phê duyệt.

Năm 2016 lãi cao nhất kể từ khi niêm yết

Theo BCTC quý 4/2016 được công ty công bố, riêng quý 4/2016, VCS đạt 991 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27% so với cùng kỳ. Mặc dù các chi phí trong kỳ đều tăng cao nhưng nhờ lãi gộp tăng mạnh nên VCS lãi ròng 208 tỷ đồng tăng 55,25% so với quý 4/2015.

Kết thúc năm 2016, VCS đạt doanh thu hợp nhất gần 3.212 tỷ đồng, tăng 22,69% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế gần 676 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 67% so với năm 2015. EPS đạt 11.511 đồng/CP, tăng mạnh so với năm trước 6.995 đồng/CP. Công ty cho biết, nguyên nhân chính giúp kết quả kinh doanh năm 2016 tăng trưởng mạnh chủ yếu là do VCS chú trọng vào nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm độc đáo, khác biệt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Với kết quả này, VCS đã vượt 13% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 596 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 giao phó.

Trong năm nay, cổ phiếu VCS có sự bứt phá mạnh mẽ từ ngưỡng quanh 40.000 đồng đầu năm lên mức ~141.000 đồng/cổ phiếu hiện tại tương ứng mức tăng hơn 3 lần và hiện đang đứng thứ 3 về thị giá trên sàn HNX sau TV2 và WCS.

Diễn biến giá cổ phiếu VCS trong 1 năm qua

Tham vọng lãi nghìn tỷ trong năm 2017

Với kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng trong năm 2016, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 tăng trưởng với tổng doanh thu dự kiến đạt 4.310,66 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với kết quả đạt được năm 2016; lợi nhuận trước thuế 1.000,83 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2%. Số lượng lao động thêm 32 người lên tổng số 646 người.

Nhìn vào biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận của VCS có thể thấy quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nghiệp này. Năm 2016 đã ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của VCS với mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay cả về doanh thu và lợi nhuận.

Được biết lĩnh vực hoạt động chính của VICOSTONE là sản xuất, kinh doanh đá ốp lát nhân tạo gốc thạch anh theo công nghệ được chuyển giao từ hãng Breton S.P.A (Ý), trong đó đáng chú ý sản phẩm đá nhân tạo thạch anh của VCS Stone được phân phối dưới thương hiệu VICOSTONE Quartz Surfaces hiện đã nằm trong nhóm 4 thương hiệu đá nhân tạo gốc thach anh hàng đầu thế giới. Sản phẩm của VCS Stone được xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia ở cả 5 châu lục.

Thanh Tú

