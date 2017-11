Vé xe đò Tết từ TPHCM đi miền Tây tăng 40 -60%

Ngày 24/11, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc bến xe Miền Tây (TPHCM) cho biết để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, các doanh nghiệp vận tải sẽ phụ thu giá vé chiều xe chạy rỗng để kịp quay về bến xe đón khách.

Trong dịp Tết, các doanh nghiệp kê khai mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. Riêng tuyến đường có cự ly trên 400 km mức phụ thu không quá 60% giá vé.

Thời gian phụ thu sẽ thực hiện trong 6 ngày, gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết, cụ thể là từ ngày 27 tháng chạp đến hết ngày Mùng 2 Tết (tức từ 12/2/2018 đến hết ngày 17/2/2018).

Bến xe Miền Tây tổ chức phục vụ Tết trong 20 ngày (gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết). Trong đợt cao điểm Tết (từ ngày 12/2/2018 (27 tháng chạp) đến ngày 15/2/2018 (30 Tết), bến xe tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24.

Bến xe sẽ tổ chức bán vé trước từ ngày 26/1/2018 (10 tháng chạp) đến ngày 10/2/2018 (25 tháng chạp) tại phòng Bán vé của bến xe Miền Tây.

Trong dịp Tết Dương lịch 2018, do người lao động nghỉ 3 ngày liên tục, lãnh đạo bến xe Miền Tây dự báo lượng khách tăng 5%-7% so với cùng năm trước và tăng 60%-70% so với ngày thường.

Dự kiến ngày cao điểm dịp Tết Dương lịch năm 2018 là ngày 30/12/2017 (thứ bảy), ước sản lượng hành khách đạt từ 48.000 đến 50.000 khách/ngày; trong đó khu vực ủy thác Bến bán vé đạt từ 10.000 đến 11.000 khách/ngày.

Do thời gian ngắn và không phải huy động xe tăng cường nên dịp Tết Dương lịch, giá vé tại bến xe này vẫn sẽ giữ nguyên như ngày thường.