Vi phạm hàng loạt quy định, Ntaco bị UBCK phạt nặng

Ngày 06/10/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần NTACO (mã chứng khoán ATA) tổng số tiền 285 triệu đồng do Ntaco đã không công bố thông tin, không báo cáo theo đúng quy định; đồng thời Ntaco cũng vi phạm quy định quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ...

Cụ thể:

-Phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật: CTCP NTACO không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK HCM) các tài liệu: BCTC kiểm toán năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2015; công bố thông tin không đúng thời hạn về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-Phạt tiền 100 triệu đồng do công ty không báo cáo theo quy định pháp luật: CTCP NTACO không báo cáo UBCKNN theo quy định các tài liệu: Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, BCTC soát xét.... và rất nhiều thông tin khác theo quy định...

-Phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này: CTCP NTACO đã cấp khoản vay cho ông Lâm Hồng Nam - cổ đông của Công ty và ký các hợp đồng ủy quyền thu nợ với CTCP Thu nợ Dân An là người liên quan của ông Nguyễn Thanh Sơn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty, đồng thời là Chủ tịch của Công ty cổ phần Thu nợ Dân An) nhưng không công bố thông tin Nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch và báo cáo UBCKNN.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần NTACO là 285 triệu đồng,

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ phiếu ATA đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên HNX từ 6/2/2017 do kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của CTCP NTACO, thuộc chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định.

Ngay khi đưa cổ phiếu ATA trở lại giao dịch trên UpCOM từ 17/2/2017, cổ phiếu này đã bị đưa vào diện bị hạn chế giao dịch do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược đối với BCTC năm 2016; chỉ tiêu vốn chủ sở hữu được phản ánh trên BCTC kiểm toán năm 2016 là số không dương.